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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210526/yugra-1733918102.html
В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню"
В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню" - РИА Новости, 26.05.2021
В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню"
Новое жилье взамен ветхого будут строить в Ханты-Мансийском автономном округе за счет механизма "инфраструктурного меню", предлагаемого регионам федеральными... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:51
2021-05-26T08:51
ханты-мансийский автономный округ
россия
жилье
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
мегион
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Новое жилье взамен ветхого будут строить в Ханты-Мансийском автономном округе за счет механизма "инфраструктурного меню", предлагаемого регионам федеральными властями, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Механизмы стимулирования жилищного строительства, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, обсудили в правительстве Югры в ходе заседания профильного регионального штаба, которое провела губернатор округа Наталья Комарова.Так, директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин пояснил, что "инфраструктурное меню" - набор инструментов для привлечения в регион "дешевых" долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях и возвратной основе для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что уже два города региона - Ханты-Мансийск и Мегион - заявили о готовности участвовать в проектах по комплексному развитию территорий с использованием указанного механизма.Со своей стороны мэр Мегиона Олег Дейнека отметил, что участие в проекте позволит городу "решить проблему ветхого и аварийного жилья" за счет строительства 70 тысяч квадратных метров нового жилья.Комарова подчеркнула, что дополнительные возможности по использованию механизмов, связанных с созданием инфраструктурных объектов, должны внедрить все муниципалитеты Югры, для этого на местах необходимо сформировать соответствующие решения и организовать взаимодействие с бизнесом.
https://ria.ru/20210419/blagoustroystvo-1728969634.html
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россия, жилье, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, мегион

В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню"

08:51 26.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Новое жилье взамен ветхого будут строить в Ханты-Мансийском автономном округе за счет механизма "инфраструктурного меню", предлагаемого регионам федеральными властями, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
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Механизмы стимулирования жилищного строительства, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, обсудили в правительстве Югры в ходе заседания профильного регионального штаба, которое провела губернатор округа Наталья Комарова.
Так, директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин пояснил, что "инфраструктурное меню" - набор инструментов для привлечения в регион "дешевых" долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях и возвратной основе для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что уже два города региона - Ханты-Мансийск и Мегион - заявили о готовности участвовать в проектах по комплексному развитию территорий с использованием указанного механизма.
"Мы намерены реализовать три проекта по строительству 205 тысяч квадратных метров жилья. Планируется к сносу 64 многоквартирных дома, в которых проживает 3786 человек", - приводятся в сообщении слова главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.
Со своей стороны мэр Мегиона Олег Дейнека отметил, что участие в проекте позволит городу "решить проблему ветхого и аварийного жилья" за счет строительства 70 тысяч квадратных метров нового жилья.
Комарова подчеркнула, что дополнительные возможности по использованию механизмов, связанных с созданием инфраструктурных объектов, должны внедрить все муниципалитеты Югры, для этого на местах необходимо сформировать соответствующие решения и организовать взаимодействие с бизнесом.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияЖильеХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваМегион
 
 
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