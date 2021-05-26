https://ria.ru/20210526/yugra-1733918102.html

В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню"

В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню" - РИА Новости, 26.05.2021

В Югре построят новое жилье за счет "инфраструктурного меню"

Новое жилье взамен ветхого будут строить в Ханты-Мансийском автономном округе за счет механизма "инфраструктурного меню", предлагаемого регионам федеральными... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:51

2021-05-26T08:51

2021-05-26T08:51

ханты-мансийский автономный округ

россия

жилье

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

мегион

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Новое жилье взамен ветхого будут строить в Ханты-Мансийском автономном округе за счет механизма "инфраструктурного меню", предлагаемого регионам федеральными властями, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.Механизмы стимулирования жилищного строительства, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, обсудили в правительстве Югры в ходе заседания профильного регионального штаба, которое провела губернатор округа Наталья Комарова.Так, директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин пояснил, что "инфраструктурное меню" - набор инструментов для привлечения в регион "дешевых" долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях и возвратной основе для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что уже два города региона - Ханты-Мансийск и Мегион - заявили о готовности участвовать в проектах по комплексному развитию территорий с использованием указанного механизма.Со своей стороны мэр Мегиона Олег Дейнека отметил, что участие в проекте позволит городу "решить проблему ветхого и аварийного жилья" за счет строительства 70 тысяч квадратных метров нового жилья.Комарова подчеркнула, что дополнительные возможности по использованию механизмов, связанных с созданием инфраструктурных объектов, должны внедрить все муниципалитеты Югры, для этого на местах необходимо сформировать соответствующие решения и организовать взаимодействие с бизнесом.

https://ria.ru/20210419/blagoustroystvo-1728969634.html

https://ria.ru/20210519/khmao-1733000278.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

мегион

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россия, жилье, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, мегион