Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/yakutiya-1733971548.html
В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме
В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме - РИА Новости, 26.05.2021
В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в пригороде Якутска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:28
2021-05-26T13:33
россия
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в пригороде Якутска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Во вторник в селе Хатассы загорелся частный одноэтажный дом. Сообщалось, что в результате пожара один ребенок погиб, еще один пострадал. Предположительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации газовой печи. Позднее в пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что второй ребенок скончался."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по факту смерти двух малолетних детей в селе Хатассы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время осмотра места происшествия были изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время ведутся допросы, назначены необходимые экспертные исследования.
https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html
россия
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика саха (якутия), якутск, происшествия

В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме

13:28 26.05.2021 (обновлено: 13:33 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в пригороде Якутска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Во вторник в селе Хатассы загорелся частный одноэтажный дом. Сообщалось, что в результате пожара один ребенок погиб, еще один пострадал. Предположительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации газовой печи. Позднее в пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что второй ребенок скончался.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 12:15
При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб младенец
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по факту смерти двух малолетних детей в селе Хатассы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра места происшествия были изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время ведутся допросы, назначены необходимые экспертные исследования.
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)ЯкутскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния