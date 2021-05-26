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В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме

В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме - РИА Новости, 26.05.2021

В Якутии завели дело после гибели двоих детей при пожаре в доме

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в пригороде Якутска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:28

2021-05-26T13:28

2021-05-26T13:33

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республика саха (якутия)

якутск

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме в пригороде Якутска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Во вторник в селе Хатассы загорелся частный одноэтажный дом. Сообщалось, что в результате пожара один ребенок погиб, еще один пострадал. Предположительно, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации газовой печи. Позднее в пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что второй ребенок скончался."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) по факту смерти двух малолетних детей в селе Хатассы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время осмотра места происшествия были изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время ведутся допросы, назначены необходимые экспертные исследования.

https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

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россия, республика саха (якутия), якутск, происшествия