https://ria.ru/20210526/windows-1733932529.html

В Microsoft назвали самый быстрый браузер для Windows 10

В Microsoft назвали самый быстрый браузер для Windows 10 - РИА Новости, 26.05.2021

В Microsoft назвали самый быстрый браузер для Windows 10

Фирменный браузер Microsoft Edge станет наиболее быстрым для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. Об этом заявили представители... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:45

2021-05-26T10:45

2021-05-26T11:15

наука

windows

microsoft corporation

google

технологии

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Фирменный браузер Microsoft Edge станет наиболее быстрым для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. Об этом заявили представители корпорации на конференции Build 2021.Значительно увеличат скорость работу браузера две новые функции — спящие вкладки и ускоритель запуска. Первая опция должна решить проблему с излишним потреблением оперативной памяти — неактивные вкладки веб-просмотрщика будут переводиться в спящий режим, что сэкономит потребление ОЗУ на 82 процента. Ускоритель запуска позволит основным процессам Edge всегда работать в фоновом режиме.Обновление, получившее название Edge 91, будет выпущено до конца мая. Тогда же начнется распространение новой версии среди пользователей.С 2020 года браузер Edge работает на базе Chromium, который разрабатывается компанией Google. Microsoft внесла множество изменений в исходный код, что значительно улучшило работу фирменного веб-браузера.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, google, технологии