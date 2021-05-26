https://ria.ru/20210526/vystavka-pristroystvo-1734003856.html

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 26.05.2021

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 6 июня. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T15:36

2021-05-26T15:36

2021-05-26T15:36

кошки

собаки

бездомные животные

москва

общество

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 6 июня.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным, а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".Кроме того, во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть особенные призы от партнеров мероприятия.Выставку-пристройство 6 июля станет завершающей в весеннем сезоне - в следующий раз "Юна-Фест" откроет свои двери осенью. В течение можно будет познакомиться с подопечными "Юны" только на территории самого Центра. На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства и игрушки.Выставка пройдет 6 июня с 12.00 до 18.00 в центр дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/zhivotnoe-1602641017.html

https://ria.ru/20210429/pitomets-1730486172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, собаки, бездомные животные, москва, общество