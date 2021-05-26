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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 26.05.2021
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 6 июня. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:36
2021-05-26T15:36
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собаки
бездомные животные
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 6 июня.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным, а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".Кроме того, во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть особенные призы от партнеров мероприятия.Выставку-пристройство 6 июля станет завершающей в весеннем сезоне - в следующий раз "Юна-Фест" откроет свои двери осенью. В течение можно будет познакомиться с подопечными "Юны" только на территории самого Центра. На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства и игрушки.Выставка пройдет 6 июня с 12.00 до 18.00 в центр дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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кошки, собаки, бездомные животные, москва, общество

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

15:36 26.05.2021
 
© Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна"Афиша выставки кошек и собак "Юна-Фест"
Афиша выставки кошек и собак Юна-Фест
© Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна"
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 6 июня.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, — сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным, а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".
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Кроме того, во время выставки пройдет благотворительная лотерея, участники которой смогут выиграть особенные призы от партнеров мероприятия.
Выставку-пристройство 6 июля станет завершающей в весеннем сезоне - в следующий раз "Юна-Фест" откроет свои двери осенью. В течение можно будет познакомиться с подопечными "Юны" только на территории самого Центра.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства и игрушки.
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Выставка пройдет 6 июня с 12.00 до 18.00 в центр дизайна "Artplay" по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
кошкисобакибездомные животныеМоскваОбщество
 
 
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