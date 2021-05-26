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Процедура выборов президента Сирии

Процедура выборов президента Сирии - РИА Новости, 26.05.2021

Процедура выборов президента Сирии

В соответствии с Конституцией Сирийской Арабской Республики (САР), принятой в 2012 году, президент страны совместно с правительством осуществляет исполнительную РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T00:04

2021-05-26T00:04

2021-05-26T00:04

сирия

дамаск (город)

справки

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В соответствии с Конституцией Сирийской Арабской Республики (САР), принятой в 2012 году, президент страны совместно с правительством осуществляет исполнительную власть.Президент избирается на основе всеобщего, тайного, прямого и равного избирательного права на семь лет, начиная с даты окончания полномочий действующего главы государства, и может быть переизбран только на один срок подряд.О выборах президента Сирии объявляет спикер Народного совета – парламента республики – не менее чем за 60 и не более чем за 90 дней до истечения срока полномочий действующего президента. В этом решении должна быть указана дата выборов. Активным избирательным правом обладают граждане Сирии, достигшие 18-летнего возраста и не лишенные этого права в установленном законом порядке. К голосованию не допускаются лица с психическими заболеваниями, осужденные за тяжкие преступления, а также совершившие административные правонарушения или злоупотребившие общественным доверием, если к моменту выборов они не были реабилитированы в соответствии с законом. Факты нарушений и злоупотреблений определяются решением министра юстиции.Президентом может быть избран гражданин в случае, если ему исполнилось сорок лет на начало года, в котором проводятся выборы; если он имеет сирийское гражданство по рождению от родителей, также имеющих сирийское гражданство по рождению; если он обладает гражданскими и политическими правами и не был осужден за тяжкое преступление; если он не имеет никакого гражданства, кроме сирийского. Кандидат также должен состоять в браке только с гражданином/гражданкой Сирии и постоянно проживать в Сирийской Арабской Республике (САР) не менее десяти лет.На президентских выборах территория САР считается единым избирательным округом.Претендент на выдвижение кандидатом в президенты информирует парламент страны о своем желании баллотироваться на выборах, чтобы к моменту подачи заявки заручиться поддержкой не менее 35 членов Народного совета. Выдвижение кандидатов на пост главы государства начинается на следующий день после объявления даты выборов.Согласно обновленной в 2012 году конституции, кандидаты не обязаны быть членами правящей в стране Партии арабского социалистического возрождения ("Баас"). Региональное руководство партии больше не имеет исключительного права выдвигать кандидатуру на пост главы государства.Заявление об участии в избирательной кампании должно быть подано самим кандидатом или его законным представителем в Высший конституционный суд и зарегистрировано в специальном реестре в течение десяти дней с даты объявления выборов. Заявка принимается только в том случае, если ее в письменной форме поддержали не менее 35 членов Народного совета. Один парламентарий может поддержать только одного кандидата.Суд принимает решение о допуске кандидатов к выборам в течение пяти дней после истечения срока подачи заявок. Лицо, чья кандидатура была отклонена, имеет право обжаловать это решение в течение трех дней. Суд принимает окончательное решение по данной жалобе в течение трех дней после ее подачи.Окончательный список кандидатов публикуется в официальном вестнике и в двух ежедневных газетах как минимум за 15 суток до дня голосования.Спикер Народного совета объявляет о повторном приеме заявок, если в установленный законом срок ни одна кандидатура не была принята Высшим конституционным судом, если им была одобрена только одна заявка и если до открытия избирательных участков в списке остался только один кандидат.Для организации и проведения голосования формируется Высший судебный комитет по выборам (ВСКВ) со штаб-квартирой в столице страны Дамаске. Комитет состоит из семи членов, назначаемых Высшим судебным советом из числа советников Кассационного суда, и резерва из такого же числа судей. Члены комитета не могут быть уволены: если чье-либо место становится вакантным, в состав комитета назначается старейший из запасных судей. Срок полномочий членов комитета составляет четыре года и не подлежит продлению.Предвыборная агитация кандидатов, согласно принятому в 2014 году Общему избирательному закону, не должна включать в себя действия, "противоречащие общественному порядку и благопристойности".В случае проведения предвыборных собраний кандидаты должны уведомить об этом Министерство внутренних дел или отдел полиции не позднее чем за 24 часа. Запрещено проводить собрания в культовых сооружениях или вблизи лечебных учреждений.Закон обязывает предоставлять всем кандидатам в ходе избирательной кампании равные возможности для проведения предвыборной агитации как в средствах массовой информации, так и посредством распространения печатной продукции. За 24 часа до открытия избирательных участков предвыборная агитация прекращается.Кандидаты в президенты обязаны представить в Высший конституционный суд итоговый отчет о доходах и расходах на предвыборную агитацию не позднее чем через 30 дней после объявления окончательных результатов выборов.Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке страны на основании удостоверения личности. Голосование начинается в 7.00 и заканчивается в 19.00. По решению Высшего судебного комитета по выборам период голосования может быть продлен на срок не более пяти часов на всех или отдельных избирательных участках.Граждане Сирии, не проживающие на территории республики, имеет право проголосовать на выборах в соответствии с законом при условии, что их имена внесены в список избирателей, и что нет никаких юридических препятствий для осуществления их избирательных прав. Выборы за границей проводятся на территории дипломатических представительств.Минимальный порог явки избирателей на выборах отсутствует.В процессе голосования в Сирии используются избирательные конверты, изготавливаемые по единому образцу, одного цвета и из плотной бумаги, через которую нельзя определить содержание избирательного бюллетеня.До начала голосования члены участковой избирательной комиссии должны пересчитать имеющиеся на участке конверты, а председатель комиссии – поставить на них свою подпись и печать данного участка. Затем члены избирательной комиссии открывают ящики для голосования, чтобы все могли убедиться в отсутствии там бюллетеней, и затем запечатывают их.После окончания голосования избирательная комиссия публично вскрывает ящики для голосования и пересчитывает содержащиеся в них конверты. Поскольку избирательным законом не установлен срок подсчета голосов, предварительные результаты не публикуются. Объявляются только окончательные итоги после обработки 100% протоколов по результатам голосования. Законом также не предусмотрено проведение опросов избирателей на выходе из избирательных участков и озвучивание их результатов.После окончания голосования члены избирательных участков подсчитывают голоса, отданные за кандидатов, и сравнивают их с числом проголосовавших.Если разрыв составляет свыше 2%, результаты выборов на данном участке аннулируются; повторное голосование проводится на следующий день, причем в нем могут принять участие только те избиратели, которые голосовали накануне.Если превышение количества конвертов составило менее 2%, то лишние конверты уничтожаются без ознакомления с их содержанием. Если недостаток конвертов окажется меньше 2%, это обстоятельство в расчет не принимается.Затем председатель участковой избирательной комиссии вскрывает конверты и извлекает бюллетени в присутствии членов комиссии и всех желающих из числа доверенных лиц кандидатов или представителей СМИ. Действительным считается бюллетень, содержащий имя только одного из кандидатов, даже если это имя указано более одного раза.Подсчет голосов ведется членами участковых избирательных комиссий непрерывно в помещении участка, и там же публично объявляются итоги голосования. После этого комиссия составляет подробный итоговый протокол в одном экземпляре, который немедленно передается в территориальную избирательную комиссию.Территориальная комиссия проверяет подсчет итогов голосования на всех избирательных участках округа в присутствии желающих из числа кандидатов или их доверенных лиц и составляет сводный протокол с результатами голосования в двух экземплярах, один из которых направляется в ВСКВ, а второй экземпляр остается на хранении в соответствующей провинции. Копия протокола передается в Высший конституционный суд.Победителем становится кандидат, набравший абсолютное число голосов. Если ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства, председатель Высшего конституционного суда объявляет второй тур голосования, который должен состояться через две недели между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов избирателей, участвовавших в выборах. Во втором туре побеждает кандидат, набравший простое большинство.Результаты выборов объявляет председатель Народного совета.Проигравший кандидат вправе подать апелляцию в Высший конституционный суд в течение трех дней после объявления результатов выборов. Суд должен вынести свое решение в течение семи дней после окончания срока подачи апелляций.Избранный президент приносит перед Народным советом присягу.Если в течение периода, установленного для избрания нового президента республики, Народный совет распускается, действующий глава государства продолжает исполнять обязанности до проведения парламентских выборов и созыва нового парламента при условии, что новый президент избирается в течение 90 дней после проведения первого заседания нового депутатского корпуса.Если срок полномочий руководителя страны истекает, и новый президент не был избран, действующий глава государства продолжает исполнять свои обязанности до избрания нового президента. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, дамаск (город), справки