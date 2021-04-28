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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html
Новый поворот в Сирии. Кто готов сместить Асада
Новый поворот в Сирии. Кто готов сместить Асада
Президентские выборы в Сирии уже через месяц, и кампания в самом разгаре. Заявки подали четыре политика, в том числе женщина — впервые в истории республики... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:00
2021-04-28T13:17
война в сирии
россия
исламское государство
дональд трамп
лига арабских государств
совет безопасности оон
башар асад
джо байден
сирия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президентские выборы в Сирии уже через месяц, и кампания в самом разгаре. Заявки подали четыре политика, в том числе женщина — впервые в истории республики. Позже всех выдвинулся действующий глава государства Башар Асад. Запад назвал происходящее фарсом и заранее отказался признавать итоги. Но это далеко не основная сложность предстоящего голосования. Конкуренты АсадаМусульманин, старше сорока, с сирийским паспортом по праву рождения, должен проживать на родине последние десять лет и заручиться поддержкой депутатов парламента — таковы требования к кандидатам. Но благодаря обновленной в 2012-м конституции не надо быть членом правящей "Баас". К власти допустили и другие политические силы.От Социалистической юниорской партии на выборы идет Абдулла Саллюм. Политический опыт имеется: был министром по делам Народного совета, депутатом парламента. Бизнесмен из Дамаска Мухаммед Фирас Ясин Раджух о президентских амбициях заявил еще в ходе предыдущей кампании в 2014 году. Но тогда его кандидатуру не утвердили. Темная лошадка — Фатен Али Нахар, первая женщина, решившая участвовать в выборах. Ей пятьдесят лет, родом она из Дамаска. Вот, пожалуй, и все, что о ней известно.Затянувшаяся реформаБашар Асад не торопился с выдвижением, хотя технических проблем у него не возникло бы в любом случае: большинство в парламенте — у его однопартийцев из "Баас". Он возглавляет государство с 2000 года. Однако по действующей конституции считается, что сейчас подходит к концу только его первый президентский срок и он имеет право баллотироваться еще на семь лет. Противники режима указывают: до принятия новой конституции в выборах нет смысла. Запад тоже придерживается такой точки зрения. Там апеллируют к резолюции Совбеза ООН 2054, связывающей выборы с реформой основного закона. Над конституцией работают шестой год, но власти и оппозиция никак не могут договориться. Оппоненты Асада настаивают на его отставке. Сторонники президента уверены: он спас страну от распада. И если бы в разгар противостояния с "Исламским государством"* и оппозиционными группировками Асад не обратился за помощью к России, Сирии уже бы не было. Конституционный комитет провел пять заседаний, однако к обсуждению проекта так и не приступили. Фарс или компромиссПосле возвращения под контроль Дамаска большинства сирийских территорий предстояло решить, как нормализовать там жизнь и вернуть беженцев на родину. В прошлом году, несмотря на протесты оппозиции, организовали выборы в парламент — Асад считал, что это ускорит реформы в провинциях, пострадавших от войны. Партия "Баас" утратила несколько депутатских мандатов, но сохранила большинство. Некоторые оппозиционные группировки признали неизбежность президентских выборов. Но критика власти не утихла. Противники Асада озабочены тем, смогут ли проголосовать шесть миллионов беженцев, покинувших страну из-за войны. Еще одна проблема — как быть на территориях, контролируемых Турцией или курдами. В западных странах объявили предвыборную кампанию фарсом и предупредили, что не признают итогов волеизъявления. Россия призывает власть и оппозицию к компромиссу. Вынужденный диалог"Конституционный комитет — это элемент политического урегулирования, не подменяющий основной закон. Дискуссии о реформе продолжаются, но государство обязано нормально функционировать уже сейчас", — объясняет РИА Новости эксперт РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов. Политолог не сомневается, что Асада переизберут. И хотя Запад это не признает, зарубежным участникам сирийского урегулирования придется иметь дело именно с ним. "От обстановки в стране зависит судьба беженцев, большинство которых по-прежнему находятся в Европе. Да и в целом это влияет на безопасность европейских границ. Пока только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться. Если его переизберут, то и соседние державы начнут выстраивать диалог с Дамаском", — рассуждает Мамедов. По его мнению, возвращение Сирии в Лигу арабских государств — неплохой компромисс. "На базе этой региональной организации Саудовская Аравия, Катар и другие противники Асада могли бы как минимум найти точки взаимодействия. Это стабилизировало бы внутриполитические процессы не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке". Мамедов признает: нормализация отношений некоторых ближневосточных стран с Асадом напрямую зависит от позиции США. Но пока Джо Байден продолжает политику Дональда Трампа: максимальное экономическое давление. Формальное оппонированиеЭксперт сирийской программы в Middle East Institute в Вашингтоне Антон Мардасов отмечает, что выборы в Сирии необходимы для поддержания правового статуса государственных институтов. Иначе под вопросом окажется легитимность самого Асада. Однако Мардасов сомневается, что кампания будет конкурентной. Специалист напоминает о прошлогоднем парламентском голосовании, а также муниципальном: "Даже в конституционном комитете многие оппоненты режима лишь формально от него дистанцируются. В действительности это часть системы, у них теперь штаб-квартиры в Дамаске". Конечно, США и Европа не признают итоги выборов. Но подвижки возможны, если и власть, и оппозиция допустят создание переходного правительства. "Конституционный комитет стремится подменить такое правительство, но это не получится", — уточняет Мардасов. Ключевую проблему политолог видит в том, что у реальной оппозиции неравные условия с Дамаском. Это затягивает переговорный процесс и мешает общей стабилизации. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, исламское государство, дональд трамп, лига арабских государств, совет безопасности оон, башар асад, джо байден, сирия, сша, в мире

Новый поворот в Сирии. Кто готов сместить Асада

08:00 28.04.2021 (обновлено: 13:17 28.04.2021)
 
© AFP 2021 / Louai BesharaПлакат с изображением президента Сирии Башара Асада на рынке в Дамаске
Плакат с изображением президента Сирии Башара Асада на рынке в Дамаске - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AFP 2021 / Louai Beshara
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президентские выборы в Сирии уже через месяц, и кампания в самом разгаре. Заявки подали четыре политика, в том числе женщина — впервые в истории республики. Позже всех выдвинулся действующий глава государства Башар Асад. Запад назвал происходящее фарсом и заранее отказался признавать итоги. Но это далеко не основная сложность предстоящего голосования.

Конкуренты Асада

Мусульманин, старше сорока, с сирийским паспортом по праву рождения, должен проживать на родине последние десять лет и заручиться поддержкой депутатов парламента — таковы требования к кандидатам. Но благодаря обновленной в 2012-м конституции не надо быть членом правящей "Баас". К власти допустили и другие политические силы.
От Социалистической юниорской партии на выборы идет Абдулла Саллюм. Политический опыт имеется: был министром по делам Народного совета, депутатом парламента.
Бизнесмен из Дамаска Мухаммед Фирас Ясин Раджух о президентских амбициях заявил еще в ходе предыдущей кампании в 2014 году. Но тогда его кандидатуру не утвердили.
Темная лошадка — Фатен Али Нахар, первая женщина, решившая участвовать в выборах. Ей пятьдесят лет, родом она из Дамаска. Вот, пожалуй, и все, что о ней известно.
© AFP 2021Мужчина на избирательном участке в Алеппо во время парламентских выборов в Сирии
Мужчина на избирательном участке в Алеппо во время парламентских выборов в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021
Мужчина на избирательном участке в Алеппо во время парламентских выборов в Сирии

Затянувшаяся реформа

Башар Асад не торопился с выдвижением, хотя технических проблем у него не возникло бы в любом случае: большинство в парламенте — у его однопартийцев из "Баас".
Он возглавляет государство с 2000 года. Однако по действующей конституции считается, что сейчас подходит к концу только его первый президентский срок и он имеет право баллотироваться еще на семь лет.
Противники режима указывают: до принятия новой конституции в выборах нет смысла. Запад тоже придерживается такой точки зрения. Там апеллируют к резолюции Совбеза ООН 2054, связывающей выборы с реформой основного закона.
Над конституцией работают шестой год, но власти и оппозиция никак не могут договориться. Оппоненты Асада настаивают на его отставке.
Сторонники президента уверены: он спас страну от распада. И если бы в разгар противостояния с "Исламским государством"* и оппозиционными группировками Асад не обратился за помощью к России, Сирии уже бы не было.
Конституционный комитет провел пять заседаний, однако к обсуждению проекта так и не приступили.
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Фарс или компромисс

После возвращения под контроль Дамаска большинства сирийских территорий предстояло решить, как нормализовать там жизнь и вернуть беженцев на родину. В прошлом году, несмотря на протесты оппозиции, организовали выборы в парламент — Асад считал, что это ускорит реформы в провинциях, пострадавших от войны. Партия "Баас" утратила несколько депутатских мандатов, но сохранила большинство.
Некоторые оппозиционные группировки признали неизбежность президентских выборов. Но критика власти не утихла. Противники Асада озабочены тем, смогут ли проголосовать шесть миллионов беженцев, покинувших страну из-за войны. Еще одна проблема — как быть на территориях, контролируемых Турцией или курдами.
В западных странах объявили предвыборную кампанию фарсом и предупредили, что не признают итогов волеизъявления. Россия призывает власть и оппозицию к компромиссу.

Вынужденный диалог

"Конституционный комитет — это элемент политического урегулирования, не подменяющий основной закон. Дискуссии о реформе продолжаются, но государство обязано нормально функционировать уже сейчас", — объясняет РИА Новости эксперт РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов.
Политолог не сомневается, что Асада переизберут. И хотя Запад это не признает, зарубежным участникам сирийского урегулирования придется иметь дело именно с ним.
"От обстановки в стране зависит судьба беженцев, большинство которых по-прежнему находятся в Европе. Да и в целом это влияет на безопасность европейских границ. Пока только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться. Если его переизберут, то и соседние державы начнут выстраивать диалог с Дамаском", — рассуждает Мамедов.
По его мнению, возвращение Сирии в Лигу арабских государств — неплохой компромисс. "На базе этой региональной организации Саудовская Аравия, Катар и другие противники Асада могли бы как минимум найти точки взаимодействия. Это стабилизировало бы внутриполитические процессы не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке".
Мамедов признает: нормализация отношений некоторых ближневосточных стран с Асадом напрямую зависит от позиции США. Но пока Джо Байден продолжает политику Дональда Трампа: максимальное экономическое давление.

Формальное оппонирование

Эксперт сирийской программы в Middle East Institute в Вашингтоне Антон Мардасов отмечает, что выборы в Сирии необходимы для поддержания правового статуса государственных институтов. Иначе под вопросом окажется легитимность самого Асада.
Однако Мардасов сомневается, что кампания будет конкурентной. Специалист напоминает о прошлогоднем парламентском голосовании, а также муниципальном: "Даже в конституционном комитете многие оппоненты режима лишь формально от него дистанцируются. В действительности это часть системы, у них теперь штаб-квартиры в Дамаске".
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniУчастники заседания конституционного комитета Сирии в Женеве
Участники заседания конституционного комитета Сирии в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Участники заседания конституционного комитета Сирии в Женеве
Конечно, США и Европа не признают итоги выборов. Но подвижки возможны, если и власть, и оппозиция допустят создание переходного правительства. "Конституционный комитет стремится подменить такое правительство, но это не получится", — уточняет Мардасов.
Ключевую проблему политолог видит в том, что у реальной оппозиции неравные условия с Дамаском. Это затягивает переговорный процесс и мешает общей стабилизации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Война в СирииРоссияИсламское государствоДональд ТрампЛига арабских государствСовет Безопасности ООНБашар АсадДжо БайденСирияСШАВ мире
 
 
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