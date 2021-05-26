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На Аляске ввели красный код опасности полетов после извержения вулкана
На Аляске ввели красный код опасности полетов после извержения вулкана - РИА Новости, 26.05.2021
На Аляске ввели красный код опасности полетов после извержения вулкана
Власти американского штата Аляска объявили "красный" код опасности для авиации в связи с извержением вулкана Большой Ситкин, входящего в систему Андреяновских... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:59
2021-05-26T11:59
2021-05-26T12:00
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происшествия
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти американского штата Аляска объявили "красный" код опасности для авиации в связи с извержением вулкана Большой Ситкин, входящего в систему Андреяновских островов, сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).Как сообщается, извержение вулкана началось в среду в 05.04 по времени UTC (08.04 мск). Извержение длилось в течение нескольких минут. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 4,5 тысячи метров.По данным AVO, после кратковременного извержения сейсмоактивность вулкана снизилась. Как видно на спутниках, облако пепла движется на восток. Центр не исключает дальнейшего извержения."Авиационный код остается красным", - сообщили в центре.
https://ria.ru/20210523/vulkan-1733527326.html
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аляска, сша, происшествия, в мире