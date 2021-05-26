https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733969018.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена

В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 26.05.2021

В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена

Подписание документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского главы... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:16

2021-05-26T13:16

2021-05-26T14:41

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политика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подписание документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков."Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.Отвечая на вопрос о конкретном месте проведения саммита, пресс-секретарь российского президента уточнил, что четкой договоренности пока нет."Нет, это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться", - заявил Песков."Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран, и также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира. Имеются в виду вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями", - сказал Песков журналистам."Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям по результатам этой встречи, но все-таки исходить из того, что в конкретном прикладном плане это очень важное событие", - сказал Песков журналистам в преддверии саммита."Конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно. Она очень важная", - добавил пресс-секретарь российского президента.Песков также ответил на вопрос о возможной пперезагрузке в отношениях России и США."Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях - то есть, когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом, очевидно, что инерционность того негативного потенциала , который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть" - заявил он.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, политика