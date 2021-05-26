https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733966701.html
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу - РИА Новости, 26.05.2021
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:07
2021-05-26T13:07
2021-05-26T13:17
александр лукашенко
владимир путин
сочи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729520018_0:3:3347:1886_1920x0_80_0_0_ece39e056a16ae677bad806bd9d0f6ed.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано".Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее он сообщил, что президенты встретятся до конца мая. В среду журналисты спросили его, будет ли Россия помогать с рефинансированием внешних долгов Белоруссии и будет ли этот вопрос в повестке предстоящей встречи."Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - ответил Песков.Он уточнил, что Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской стороне, но вопрос о том, насколько могут увеличиться субсидии Белоруссии, не ставился. По словам Пескова, встреча глав государств не является поводом для автоматического пересчета финансовой помощи.
https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html
https://ria.ru/20210526/bort-1733965350.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729520018_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_7bd2cd8950af6fdd35a543a620814b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, сочи, в мире
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Встреча президентов России
и Белоруссии Владимира Путина
и Александра Лукашенко
состоится в пятницу в Сочи
, заявлений по итогам не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано".
Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он сообщил, что президенты встретятся до конца мая. В среду журналисты спросили его, будет ли Россия помогать с рефинансированием внешних долгов Белоруссии
и будет ли этот вопрос в повестке предстоящей встречи.
"Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - ответил Песков.
Он уточнил, что Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской стороне, но вопрос о том, насколько могут увеличиться субсидии Белоруссии, не ставился. По словам Пескова, встреча глав государств не является поводом для автоматического пересчета финансовой помощи.