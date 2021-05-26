https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733966701.html

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу - РИА Новости, 26.05.2021

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:07

2021-05-26T13:07

2021-05-26T13:17

александр лукашенко

владимир путин

сочи

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано".Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу.В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее он сообщил, что президенты встретятся до конца мая. В среду журналисты спросили его, будет ли Россия помогать с рефинансированием внешних долгов Белоруссии и будет ли этот вопрос в повестке предстоящей встречи."Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - ответил Песков.Он уточнил, что Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской стороне, но вопрос о том, насколько могут увеличиться субсидии Белоруссии, не ставился. По словам Пескова, встреча глав государств не является поводом для автоматического пересчета финансовой помощи.

https://ria.ru/20210526/minirovanie-1733967261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, сочи, в мире