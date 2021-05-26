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"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена
"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 26.05.2021
"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:26
2021-05-26T13:40
джо байден
владимир путин
женева (город)
политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако мало кто из них верит в ее успех.Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами."Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи", — считает другой читатель. Он призвал "довериться Путину", отметив его справедливость и мудрость.Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов."Путин хотел Женеву, Путин получил ее", — сыронизировал Jack Soul."А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?" — задался вопросом machin-choses.Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210526/mesto-1733923446.html
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джо байден, владимир путин, женева (город), политика

"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена

11:26 26.05.2021 (обновлено: 13:40 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед выступлением в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден перед выступлением в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако мало кто из них верит в ее успех.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами.

"Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его "убийцей", обсуждать с США нечего", — написал пользователь под ником Gentilhomme — Vieille Canaille 84, добавив, что "доверяет гремучей змее больше, чем американцам".

"Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи", — считает другой читатель. Он призвал "довериться Путину", отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
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Forbes рассказал, почему место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"
"Путин хотел Женеву, Путин получил ее", — сыронизировал Jack Soul.
"А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?" — задался вопросом machin-choses.
"Путин и Байден — волк и старенький барашек", — подытожил InTheWest.
Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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