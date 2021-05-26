https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733939477.html

"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена

"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 26.05.2021

"Волк и старый баран". Французы высказались о встрече Путина и Байдена

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:26

2021-05-26T11:26

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джо байден

владимир путин

женева (город)

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако мало кто из них верит в ее успех.Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами."Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи", — считает другой читатель. Он призвал "довериться Путину", отметив его справедливость и мудрость.Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов."Путин хотел Женеву, Путин получил ее", — сыронизировал Jack Soul."А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?" — задался вопросом machin-choses.Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210526/mesto-1733923446.html

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женева (город)

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джо байден, владимир путин, женева (город), политика