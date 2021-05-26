https://ria.ru/20210526/voyna-1733917668.html

Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно

Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно - РИА Новости, 26.05.2021

Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно

Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии, заявил в интервью "России-24" глава Российского... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:43

2021-05-26T08:43

2021-05-26T08:43

нюрнбергский процесс

российское историческое общество

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии, заявил в интервью "России-24" глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Если говорить о событиях Великой Отечественной войны, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и может быть даже порой кощунственна. Ну, например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности", - отметил он.По словам Нарышкина, ещё один исторический факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграл Советский Союз и Красная армия. "И факт состоит в том, что страны Восточной и часть стран Центральной Европы была освобождена Красной Армией", - добавил он.В то же время, считает Нарышкин, есть темы, по которым необходимо вести дискуссию, и она ведётся в научном сообществе, вскрывая новые факты и порождая новые вопросы.Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

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2021

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нюрнбергский процесс, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сергей нарышкин, в мире