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Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно
Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно - РИА Новости, 26.05.2021
Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно
Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии, заявил в интервью "России-24" глава Российского... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:43
2021-05-26T08:43
нюрнбергский процесс
российское историческое общество
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии, заявил в интервью "России-24" глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Если говорить о событиях Великой Отечественной войны, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и может быть даже порой кощунственна. Ну, например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности", - отметил он.По словам Нарышкина, ещё один исторический факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграл Советский Союз и Красная армия. "И факт состоит в том, что страны Восточной и часть стран Центральной Европы была освобождена Красной Армией", - добавил он.В то же время, считает Нарышкин, есть темы, по которым необходимо вести дискуссию, и она ведётся в научном сообществе, вскрывая новые факты и порождая новые вопросы.Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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нюрнбергский процесс, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин назвал темы о войне, дискутировать по которым кощунственно

08:43 26.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии, заявил в интервью "России-24" глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Если говорить о событиях Великой Отечественной войны, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и может быть даже порой кощунственна. Ну, например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности", - отметил он.
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По словам Нарышкина, ещё один исторический факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграл Советский Союз и Красная армия. "И факт состоит в том, что страны Восточной и часть стран Центральной Европы была освобождена Красной Армией", - добавил он.
В то же время, считает Нарышкин, есть темы, по которым необходимо вести дискуссию, и она ведётся в научном сообществе, вскрывая новые факты и порождая новые вопросы.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Нюрнбергский процессРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинВ мире
 
 
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