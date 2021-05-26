https://ria.ru/20210526/voronezh-1734289423.html

В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей

В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей - РИА Новости, 26.05.2021

В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей

Поисковики нашли в селе Лушниковка Воронежской области уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:49

2021-05-26T16:49

2021-05-26T16:52

без срока давности

нквд ссср

сталинград

москва

воронежская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Поисковики нашли в селе Лушниковка Воронежской области уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.Всего на это месте оккупанты убили 8,5 тысяч человек, предполагают поисковики. Раскопки идут в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР."Этот лагерь, бывший одним из лагерей системы "Дулаг-191", располагался на кирпичном заводе. В годы войны там был спецлагерь для женщин и детей. Лагерь был очень многочисленным - за все время его существования там находилось свыше 50 тысяч человек, и 8,5 тысяч человек было умерщвлено", - сказал Сегодин.По его словам, поисковики разыскивали это место порядка 10 лет и "вот сейчас, наконец, обнаружили"."Мы работаем совместно с органами Следственного комитета по Воронежской области. Вскрываем захоронения, и уже найдены останки порядка 500 человек", - добавил собеседник агентства."Останки находятся в плохом состоянии, и точный возраст жертв установить сложно. Но все же можно говорить, что это в основном были молодые люди, а по одному из фрагментов четко видно, что это был ребенок", - отметил Сегодин.Лагерь в Лушниковке был одним из нацистских лагерей, которые обслуживали строительство и эксплуатацию "Берлинки" - так в народе называли секретную железную дорогу, которую гитлеровцы прокладывали для снабжения своих войск, наступавших на Сталинград, добавил Сегодин.РИА Новости ознакомилось с рассекреченным УФСБ по Воронежской области документом, в котором рассказывается о лагере в Лушниковке.Это датированная 2 сентября 1942 года разведывательная сводка Управления наркомата внутренних дел по Воронежской области об обстановке на оккупированной нацистами территории, направленная в Москву легендарному начальнику 4-го (разведывательно-диверсионного) Управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову.В сводке, в частности, сообщалось, что "в пригородном селе Лушниковка на кирпичном заводе размещен концлагерь для женщин и детей". Отмечалось, что узников не кормят, а "детям разрешают ходить собирать милостыню". Также рассказывалось, что медицинская помощь больным не оказывалась, и среди заключенных была большая смертность.

https://rsport.ria.ru/20210427/futbol-1730228623.html

https://ria.ru/20210526/voyna-1733917668.html

https://ria.ru/20210312/oberlender-1600864829.html

сталинград

москва

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, нквд ссср, сталинград, москва, воронежская область, общество