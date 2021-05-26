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В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей
В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей - РИА Новости, 26.05.2021
В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей
Поисковики нашли в селе Лушниковка Воронежской области уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:49
2021-05-26T16:52
без срока давности
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москва
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общество
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Поисковики нашли в селе Лушниковка Воронежской области уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.Всего на это месте оккупанты убили 8,5 тысяч человек, предполагают поисковики. Раскопки идут в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР."Этот лагерь, бывший одним из лагерей системы "Дулаг-191", располагался на кирпичном заводе. В годы войны там был спецлагерь для женщин и детей. Лагерь был очень многочисленным - за все время его существования там находилось свыше 50 тысяч человек, и 8,5 тысяч человек было умерщвлено", - сказал Сегодин.По его словам, поисковики разыскивали это место порядка 10 лет и "вот сейчас, наконец, обнаружили"."Мы работаем совместно с органами Следственного комитета по Воронежской области. Вскрываем захоронения, и уже найдены останки порядка 500 человек", - добавил собеседник агентства."Останки находятся в плохом состоянии, и точный возраст жертв установить сложно. Но все же можно говорить, что это в основном были молодые люди, а по одному из фрагментов четко видно, что это был ребенок", - отметил Сегодин.Лагерь в Лушниковке был одним из нацистских лагерей, которые обслуживали строительство и эксплуатацию "Берлинки" - так в народе называли секретную железную дорогу, которую гитлеровцы прокладывали для снабжения своих войск, наступавших на Сталинград, добавил Сегодин.РИА Новости ознакомилось с рассекреченным УФСБ по Воронежской области документом, в котором рассказывается о лагере в Лушниковке.Это датированная 2 сентября 1942 года разведывательная сводка Управления наркомата внутренних дел по Воронежской области об обстановке на оккупированной нацистами территории, направленная в Москву легендарному начальнику 4-го (разведывательно-диверсионного) Управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову.В сводке, в частности, сообщалось, что "в пригородном селе Лушниковка на кирпичном заводе размещен концлагерь для женщин и детей". Отмечалось, что узников не кормят, а "детям разрешают ходить собирать милостыню". Также рассказывалось, что медицинская помощь больным не оказывалась, и среди заключенных была большая смертность.
https://rsport.ria.ru/20210427/futbol-1730228623.html
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без срока давности, нквд ссср, сталинград, москва, воронежская область, общество

В Воронежской области нашли останки убитых нацистами женщин и детей

16:49 26.05.2021 (обновлено: 16:52 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Поисковики нашли в селе Лушниковка Воронежской области уже около полутысячи останков узников бывшего нацистского лагеря, развернутого там в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин.
Всего на это месте оккупанты убили 8,5 тысяч человек, предполагают поисковики. Раскопки идут в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР.
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"Этот лагерь, бывший одним из лагерей системы "Дулаг-191", располагался на кирпичном заводе. В годы войны там был спецлагерь для женщин и детей. Лагерь был очень многочисленным - за все время его существования там находилось свыше 50 тысяч человек, и 8,5 тысяч человек было умерщвлено", - сказал Сегодин.
По его словам, поисковики разыскивали это место порядка 10 лет и "вот сейчас, наконец, обнаружили".
"Мы работаем совместно с органами Следственного комитета по Воронежской области. Вскрываем захоронения, и уже найдены останки порядка 500 человек", - добавил собеседник агентства.
"Останки находятся в плохом состоянии, и точный возраст жертв установить сложно. Но все же можно говорить, что это в основном были молодые люди, а по одному из фрагментов четко видно, что это был ребенок", - отметил Сегодин.
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РИА Новости ознакомилось с рассекреченным УФСБ по Воронежской области документом, в котором рассказывается о лагере в Лушниковке.
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Это датированная 2 сентября 1942 года разведывательная сводка Управления наркомата внутренних дел по Воронежской области об обстановке на оккупированной нацистами территории, направленная в Москву легендарному начальнику 4-го (разведывательно-диверсионного) Управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову.
В сводке, в частности, сообщалось, что "в пригородном селе Лушниковка на кирпичном заводе размещен концлагерь для женщин и детей". Отмечалось, что узников не кормят, а "детям разрешают ходить собирать милостыню". Также рассказывалось, что медицинская помощь больным не оказывалась, и среди заключенных была большая смертность.
 
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