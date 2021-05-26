https://ria.ru/20210526/vorobev-1734382474.html

Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья

Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2021

Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья

Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-26T16:35

2021-05-26T16:35

2021-05-27T11:38

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья."Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы относитесь к нам с душой. Для нас это важно, как и присутствие каждого блогера, каждого журналиста, потому что проблемы между людьми по двум причинам: из-за отсутствие общения и из-за неправильного общения…. Благодаря вам, я считаю, что мы смогли и продолжаем доносить все то, что происходит в родном, любимом нашем Подмосковье", - сказал Воробьев в ходе церемонии вручения премии в Красногорске, которую транслировал телеканал "360".Как рассказали в пресс-службе облправительства, Воробьев лично определил 15 победителей, каждый из которых получит денежный приз. Также будет отмечена лучшая муниципальная пресс-служба региона.Первым премию "Медиана" получил Tik Tok-блогер Егор Балев. "Он объединил волонтеров в Tik Tok, он в сложный момент оказался рядом с нами, он подставил плечо. Ты помог нам, ты помог большому количеству ребят объединится, ты красавец", - сказал Воробьев.Кроме того, премию получила корреспондент балашихинской газеты "Факт" Виктория Яншина за материал об объединении семьи, разлученной во время Великой отечественной войны. Виктории награду вручала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симонян.Ежегодная губернаторская премия "Медиана" учреждена в 2020 году для поддержки талантливых авторов, освещающих в СМИ и интернете актуальные для жителей Подмосковья проблемы. В этом году награждение прошло по итогам творческого конкурса, в рамках которого участвовало 500 материалов. Качество работ оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Премия "Медиана" станет традиционной и пройдет также в следующем году. Сбор заявок начнется в ноябре этого года, информация будет размещена на сайте премии.

https://ria.ru/20210526/deti-1734327004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев