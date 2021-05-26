Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210526/vorobev-1734382474.html
Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья
Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2021
Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья
Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-26T16:35
2021-05-27T11:38
новости подмосковья
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья."Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы относитесь к нам с душой. Для нас это важно, как и присутствие каждого блогера, каждого журналиста, потому что проблемы между людьми по двум причинам: из-за отсутствие общения и из-за неправильного общения…. Благодаря вам, я считаю, что мы смогли и продолжаем доносить все то, что происходит в родном, любимом нашем Подмосковье", - сказал Воробьев в ходе церемонии вручения премии в Красногорске, которую транслировал телеканал "360".Как рассказали в пресс-службе облправительства, Воробьев лично определил 15 победителей, каждый из которых получит денежный приз. Также будет отмечена лучшая муниципальная пресс-служба региона.Первым премию "Медиана" получил Tik Tok-блогер Егор Балев. "Он объединил волонтеров в Tik Tok, он в сложный момент оказался рядом с нами, он подставил плечо. Ты помог нам, ты помог большому количеству ребят объединится, ты красавец", - сказал Воробьев.Кроме того, премию получила корреспондент балашихинской газеты "Факт" Виктория Яншина за материал об объединении семьи, разлученной во время Великой отечественной войны. Виктории награду вручала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симонян.Ежегодная губернаторская премия "Медиана" учреждена в 2020 году для поддержки талантливых авторов, освещающих в СМИ и интернете актуальные для жителей Подмосковья проблемы. В этом году награждение прошло по итогам творческого конкурса, в рамках которого участвовало 500 материалов. Качество работ оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Премия "Медиана" станет традиционной и пройдет также в следующем году. Сбор заявок начнется в ноябре этого года, информация будет размещена на сайте премии.
https://ria.ru/20210526/deti-1734327004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e96ffa94cf46ae9f6c8de11e1a9edbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев

Воробьев вручил премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам Подмосковья

16:35 26.05.2021 (обновлено: 11:38 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев вручил губернаторскую премию "Медиана" лучшим журналистам и блогерам, освещающим проблемы Подмосковья.
"Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы относитесь к нам с душой. Для нас это важно, как и присутствие каждого блогера, каждого журналиста, потому что проблемы между людьми по двум причинам: из-за отсутствие общения и из-за неправильного общения…. Благодаря вам, я считаю, что мы смогли и продолжаем доносить все то, что происходит в родном, любимом нашем Подмосковье", - сказал Воробьев в ходе церемонии вручения премии в Красногорске, которую транслировал телеканал "360".
Дети раскрашивают фигурки деревянных гусей - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 20:20Новости Подмосковья
Более тысячи школьных лагерей будут работать летом в Московской области
Как рассказали в пресс-службе облправительства, Воробьев лично определил 15 победителей, каждый из которых получит денежный приз. Также будет отмечена лучшая муниципальная пресс-служба региона.
Первым премию "Медиана" получил Tik Tok-блогер Егор Балев. "Он объединил волонтеров в Tik Tok, он в сложный момент оказался рядом с нами, он подставил плечо. Ты помог нам, ты помог большому количеству ребят объединится, ты красавец", - сказал Воробьев.
Кроме того, премию получила корреспондент балашихинской газеты "Факт" Виктория Яншина за материал об объединении семьи, разлученной во время Великой отечественной войны. Виктории награду вручала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симонян.
Ежегодная губернаторская премия "Медиана" учреждена в 2020 году для поддержки талантливых авторов, освещающих в СМИ и интернете актуальные для жителей Подмосковья проблемы. В этом году награждение прошло по итогам творческого конкурса, в рамках которого участвовало 500 материалов. Качество работ оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.
Премия "Медиана" станет традиционной и пройдет также в следующем году. Сбор заявок начнется в ноябре этого года, информация будет размещена на сайте премии.
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:57РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
21:53Телеведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca
21:48Генсек НАТО увидел сходство в "моделях поведения" России и Белоруссии
21:41МИД подтвердил получение от США уведомления по Договору по открытому небу
21:37Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм
21:32В НАТО приветствовали работу ЕС над санкциями по Белоруссии
21:21В Госдуме объяснили угрозы Британии по "Северному потоку — 2"
21:15США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу
21:10Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем
21:09Эксперты рассказали, смогут ли россияне попасть в Грузию по земле
21:06Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии
21:00ИКАО решила расследовать ситуацию с самолетом Ryanair в Минске
21:00Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина
20:49Эстония закрыла небо для белорусских самолетов
20:41Адвокат сообщила, что встретилась с Протасевичем
20:38Москвичку, кидавшую детей с эстакады, направили на принудительное лечение
20:28Аir France отменила рейс из Парижа в Москву
20:19Исполняющий обязанности главы МИД Армении подал прошение об отставке
20:16Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
20:13Алексиевич обсудила с Джоли ситуацию в Белоруссии
Лента новостейМолния