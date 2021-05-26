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При крушении вертолета во Флориде погиб один человек
При крушении вертолета во Флориде погиб один человек - РИА Новости, 26.05.2021
При крушении вертолета во Флориде погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида, сообщает пожарно-спасательная бригада. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T06:00
2021-05-26T06:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида, сообщает пожарно-спасательная бригада.Сообщается, что вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг.Пожар, который произошел в результате крушения, локализован. Спасательные бригады продолжают вести поиск выживших.Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, вертолет выполнял полет в рамках учения. Во время полета произошел технический сбой, вертолет попал в штопор. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, корпус - в болотистую местность.
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москва, флорида, сша, в мире
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида
, сообщает пожарно-спасательная бригада.
Сообщается, что вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг.
"Кажется, что авария обернулась полной потерей вертолета. Выживших не обнаружено. На данный момент подтверждена гибель одного человека", - говорится в заявлении пожарно-спасательной бригады города.
Пожар, который произошел в результате крушения, локализован. Спасательные бригады продолжают вести поиск выживших.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, вертолет выполнял полет в рамках учения. Во время полета произошел технический сбой, вертолет попал в штопор. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, корпус - в болотистую местность.