https://ria.ru/20210526/vertolet-1733912894.html

При крушении вертолета во Флориде погиб один человек

При крушении вертолета во Флориде погиб один человек - РИА Новости, 26.05.2021

При крушении вертолета во Флориде погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида, сообщает пожарно-спасательная бригада. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T06:00

2021-05-26T06:00

2021-05-26T06:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при крушении пожарного вертолета в американском штате Флорида, сообщает пожарно-спасательная бригада.Сообщается, что вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг.Пожар, который произошел в результате крушения, локализован. Спасательные бригады продолжают вести поиск выживших.Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, вертолет выполнял полет в рамках учения. Во время полета произошел технический сбой, вертолет попал в штопор. Хвост вертолета отделился от корпуса и упал на взлетно-посадочную полосу, корпус - в болотистую местность.

https://ria.ru/20210328/alyaska-1603227194.html

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москва, флорида, сша, в мире