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Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ
Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ - РИА Новости, 26.05.2021
Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:14
2021-05-26T18:20
россия
михаил гальперин
европейский суд по правам человека
владимир путин
политика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции РФ", - говорится в документе.
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россия, михаил гальперин, европейский суд по правам человека, владимир путин, политика

Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

18:14 26.05.2021 (обновлено: 18:20 26.05.2021)
 
© Фото предоставлено Министерством юстиции РФЗамминистра юстиции РФ Михаил Гальперин
Замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин
© Фото предоставлено Министерством юстиции РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции РФ", - говорится в документе.
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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РоссияМихаил ГальперинЕвропейский суд по правам человекаВладимир ПутинПолитика
 
 
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