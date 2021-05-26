https://ria.ru/20210526/upolnomochennyy-1734309125.html

Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ - РИА Новости, 26.05.2021

Гальперина освободили от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:14

2021-05-26T18:14

2021-05-26T18:20

россия

михаил гальперин

европейский суд по правам человека

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581955439_0:195:1850:1236_1920x0_80_0_0_ea1e6d4087eac0622491a7b19d7be285.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201029/galperin-1581964160.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил гальперин, европейский суд по правам человека, владимир путин, политика