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Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца
Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца - РИА Новости, 26.05.2021
Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца
Киев будет бороться против газопровода "Северный поток — 2" до тех пор, пока по нему не пойдет газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:59
2021-05-26T20:21
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
дмитрий кулеба
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Киев будет бороться против газопровода "Северный поток — 2" до тех пор, пока по нему не пойдет газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.По его словам, "ничто не завершено", пока строительство объекта не закончено на 100%. Как уточнил глава МИД, ранее он объявил об этом госсекретарю США Энтони Блинкену на их встрече.Накануне Джо Байден, президент США, давно боровшихся против "Северного потока — 2" и продвигающих в ЕС свой сжиженный природный газ, заявил, что вводить новые санкции против проекта контрпродуктивно, поскольку строительство близко к завершению. Также на минувшей неделе Вашингтон отказался от санкций против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя, посчитав, что это противоречит американским национальным интересам.Киев активно борется против строительства газопровода, опасаясь после начала его работы потерять транзитные платежи за прокачку российского газа в Европу.По данным генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб "Северного потока — 2".
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий кулеба, украина, в мире

Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца

19:59 26.05.2021 (обновлено: 20:21 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
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© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Киев будет бороться против газопровода "Северный поток — 2" до тех пор, пока по нему не пойдет газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
По его словам, "ничто не завершено", пока строительство объекта не закончено на 100%. Как уточнил глава МИД, ранее он объявил об этом госсекретарю США Энтони Блинкену на их встрече.
"Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока — 2" есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины", — заключил Кулеба.
Накануне Джо Байден, президент США, давно боровшихся против "Северного потока — 2" и продвигающих в ЕС свой сжиженный природный газ, заявил, что вводить новые санкции против проекта контрпродуктивно, поскольку строительство близко к завершению. Также на минувшей неделе Вашингтон отказался от санкций против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя, посчитав, что это противоречит американским национальным интересам.
Киев активно борется против строительства газопровода, опасаясь после начала его работы потерять транзитные платежи за прокачку российского газа в Европу.
По данным генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб "Северного потока — 2".
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Дмитрий КулебаУкраинаВ мире
 
 
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