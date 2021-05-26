https://ria.ru/20210526/ukraina-1734324855.html

Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца

Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца - РИА Новости, 26.05.2021

Украина заявила, что будет бороться с "Северным потоком — 2" до конца

Киев будет бороться против газопровода "Северный поток — 2" до тех пор, пока по нему не пойдет газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:59

2021-05-26T19:59

2021-05-26T20:21

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дмитрий кулеба

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Киев будет бороться против газопровода "Северный поток — 2" до тех пор, пока по нему не пойдет газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.По его словам, "ничто не завершено", пока строительство объекта не закончено на 100%. Как уточнил глава МИД, ранее он объявил об этом госсекретарю США Энтони Блинкену на их встрече.Накануне Джо Байден, президент США, давно боровшихся против "Северного потока — 2" и продвигающих в ЕС свой сжиженный природный газ, заявил, что вводить новые санкции против проекта контрпродуктивно, поскольку строительство близко к завершению. Также на минувшей неделе Вашингтон отказался от санкций против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя, посчитав, что это противоречит американским национальным интересам.Киев активно борется против строительства газопровода, опасаясь после начала его работы потерять транзитные платежи за прокачку российского газа в Европу.По данным генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210526/mid-1734242356.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий кулеба, украина, в мире