https://ria.ru/20210526/ukraina-1734322627.html

Киев заявил об угрозе из-за "усиления позиции России в Белоруссии"

Киев заявил об угрозе из-за "усиления позиции России в Белоруссии" - РИА Новости, 26.05.2021

Киев заявил об угрозе из-за "усиления позиции России в Белоруссии"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид ситуацию в Белоруссии, отмечает, что всех беспокоит состояние с правами РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:43

2021-05-26T19:43

2021-05-26T19:43

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

дмитрий кулеба

белоруссия

киев

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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид ситуацию в Белоруссии, отмечает, что всех беспокоит состояние с правами человека и демократией в этой стране.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид находится с визитом на Украине, где проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками и посетит Донбасс.Говоря о возможной эвакуации граждан с белорусской территории, министр отметил, что Украина никогда не оставит своих граждан, "тем более в Белоруссии"."Когда нам сегодня стали известны случаи украинских пациентов (в Белоруссии – ред.), которые могут по состоянию здоровья только самолетом добраться из Минска в Киев, я сразу связался с Минздравом, чтобы найти безопасный путь возвращения наших граждан домой", - сказал министр.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210525/ukraina-1733851233.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, дмитрий кулеба, белоруссия, киев, украина, в мире