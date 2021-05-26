https://ria.ru/20210526/ukraina-1734308064.html

В Киеве ответили на обвинения Лукашенко в отказе принять самолет Ryanair

В Киеве ответили на обвинения Лукашенко в отказе принять самолет Ryanair - РИА Новости, 26.05.2021

В Киеве ответили на обвинения Лукашенко в отказе принять самолет Ryanair

Руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:10

2021-05-26T18:10

2021-05-26T18:10

задержание основателя telegram-канала nexta

украэрорух

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КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета во Львовской области радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено стандартами и рекомендованной практикой ІСАО.Украина с 00.00 мск 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210526/mid-1734160526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/lukashenko-1733973262.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, украэрорух, мид украины, белоруссия, украина, в мире