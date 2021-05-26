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Украинские военные катера провели учения в Азовском море
Украинские военные катера провели учения в Азовском море - РИА Новости, 26.05.2021
Украинские военные катера провели учения в Азовском море
Малые бронированные катера ВМС Украины провели учения с артиллерийской стрельбой в Азовском море, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:18
2021-05-26T15:18
2021-05-26T16:25
азовское море
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Малые бронированные катера ВМС Украины провели учения с артиллерийской стрельбой в Азовском море, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил ВСУ.В маневрах приняли участие катера "Вышгород" и "Аккерман".Катера "Вышгород" и "Аккерман" относятся к проекту 58155. Первый включили в состав ВМС Украины в 2018-м, а второй — в 2016 году.В последние годы украинский флот испытывает серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. ВМСУ пополняют в основном катера различного класса, как новые, построенные на Украине, так и списанные, подаренные США. Флагманом украинских ВМС остается фрегат "Гетман Сагайдачный", но, по мнению военного эксперта Тараса Чмута, он потерял свои боевые способности. За почти 30 лет службы корабль не прошел ни одной комплексной программы модернизации и теперь крайне редко выходит в море.
https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html
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азовское море, вооруженные силы украины, украина, в мире