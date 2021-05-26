https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

"Охотятся на детей": банду убийц из Сибири ищут по всей стране

"Охотятся на детей": банду убийц из Сибири ищут по всей стране - РИА Новости, 26.05.2021

"Охотятся на детей": банду убийц из Сибири ищут по всей стране

"Зашла в подъезд, а через десять минут ее нашли с перерезанным горлом", — жители новосибирского Академгородка до сих пор с ужасом вспоминают, как 19 лет назад... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:00

2021-05-26T08:00

2021-05-26T07:59

следственный комитет россии (ск рф)

москва

новосибирск

убийство

происшествия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Зашла в подъезд, а через десять минут ее нашли с перерезанным горлом", — жители новосибирского Академгородка до сих пор с ужасом вспоминают, как 19 лет назад погибла школьница. Убийцу искали все силовые структуры города, однако выйти на его след не удалось. На днях СК опубликовал фотороботы подозреваемых, которые могут быть причастны к этому и другим похожим преступлениям.Мужчина в белой рубашкеДнем 4 октября 2002-го 13-летняя Надя (имя несовершеннолетней изменено) задержалась после уроков: в школе был концерт, посвященный предстоящему Дню учителя. Затем пешком отправилась домой — обычно путь занимал несколько минут. По словам жителей микрорайона, мать школьницы видела в окно, как та, помахав ей рукой, заходит в подъезд."Минут 10-15 спустя девочку нашли с перерезанным горлом на лестничной площадке на девятом этаже, — рассказывает РИА Новости Анна из соседнего дома. — Хотя семья жила ниже. Сразу съехалось много милиции, прочесывали окрестности, опрашивали соседей". Зверское преступление нарушило мирное течение жизни Академгородка. "В тот день у меня как раз была смена в такси, — вспоминает водитель Антон (по его просьбе имя изменено). — В район прибыли несколько десятков милицейских патрулей, перекрыли все въезды и выезды, проверяли каждую машину: пассажиров, водителей, останавливали и досматривали прохожих. Если не ошибаюсь, у оперов на руках была ориентировка — на мужчину в светлой рубашке со следами крови".Отыскать очевидцев все же удалось: вроде бы соседка по подъезду видела в глазок, как девочку схватил неизвестный и потащил наверх. Открыть дверь пожилая женщина побоялась. В итоге убийца беспрепятственно сбежал, а к приезду скорой школьница уже скончалась.Горы цветов"Это шокировало всех, ведь наш район считался одним из самых спокойных в городе, — добавляет Анна. — Еще с советских времен здесь жила исключительно интеллигенция: академики, конструкторы, инженеры, а затем их дети. Дом № 6, в котором убили девочку, в те годы вообще причисляли к элитным. Его только сдали, и квартиры стоили очень дорого. Да там и сейчас далеко не бедные люди".В качестве одной из основных версий следователи рассматривали месть. В Новосибирск семья перебралась из Москвы, где у отца погибшей был бизнес, а успешные предприниматели тогда часто привлекали внимание криминальных группировок. Но это не подтвердилось.Куда вероятнее было убийство с целью изнасилования. Действительно, судебные медики обнаружили на теле погибшей следы сексуального надругательства. По городу сразу поползли слухи о маньяке. "Оперативники приходили к нам на уроки и показывали фоторобот какого-то мужчины, но его никто не опознал, — говорит выпускник 204-й школы (ныне гимназия № 6) Сергей. — Вообще, атмосфера была гнетущая. С Надей прощались в актовом зале, возле гроба — гора цветов. На похоронах присутствовали почти все ученики нашей и соседней школы. Потом еще долго родители запрещали детям гулять допоздна, многих встречали после школы, секций и кружков". Пока обеспокоенные взрослые организовывали группы взаимопомощи, оперативники продолжали искать свидетелей, а также проверять ранее судимых за подобные преступления и психически больных. Под подозрение попал местный дворник, но улик не было. В конце концов расследование приостановили.Зашла в лифт и пропалаСемья погибшей девочки продала квартиру и уехала. А спустя семь лет из соседнего дома бесследно исчезла 28-летняя Ирина Сафонова. Вечером 8 сентября 2009-го она вместе со своим молодым человеком Александром Скурихиным отправилась в кино. Домой к десятилетнему сыну так и не вернулась.По словам Александра, после сеанса он довез Ирину до подъезда и уехал. Оперативники выяснили, что молодая женщина зашла в лифт: на следующий день соседка наткнулась в кабине на связку ключей от ее квартиры. Но что было дальше — неизвестно. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", несколько раз допросили Скурихина, родных, коллег, знакомых, соседей. Безрезультатно: подозревать Александра — никаких оснований, подруги твердили, что врагов у Ирины не было, соседи ничего не видели.Хотя к поискам подключились тысячи волонтеров и весь город обклеили фотографиями Сафоновой, ее до сих пор не нашли. А в Академгородке сразу вспомнили жестокое убийство школьницы. Многие считают, что эти преступления связаны.Сейчас с уголовным делом об убийстве Нади разбираются сотрудники отдела по расследованию преступлений прошлых лет. На днях они опубликовали ориентировки на нескольких подозреваемых. Силовики полагают, что на счету этой компании целая серия изнасилований, совершенных в городе еще в нулевые, и просят откликнуться пострадавших от банды, а также тех, кто знает или когда-нибудь встречал похожих людей.Почему ориентировки появились спустя 19 лет, в СК, ссылаясь на тайну следствия, не комментируют. По словам жителей Академгородка, в 2002-м речь шла об одном подозреваемом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, убийство, происшествия