https://ria.ru/20210526/tsirkach-1734162690.html

Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача

Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача - РИА Новости, 26.05.2021

Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача

Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Олега Пирогова (он же Циркач), обвиняемого в организации убийства и занятии высшего положения в преступной РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:00

2021-05-26T16:00

2021-05-26T21:12

россия

генеральная прокуратура рф

польша

москва

электросталь

московская область (подмосковье)

сергиев посад

в мире

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Олега Пирогова (он же Циркач), обвиняемого в организации убийства и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2006 году за распределение криминальных сфер влияния в Московской области боролись несколько человек, среди которых был Пирогов и Юрий Лохматов. Циркач решил убить конкурента, обладавшего, по его мнению, большим авторитетом в криминальной среде в Электростали. Злоумышленник обратился к своему знакомому Виктору Лазовскому из Сергиева Посада, и в декабре 2006 года киллер (пока не установленный), нанятый Лазовским, в палате Электростальской больницы застрелил Лохматова.Кроме того, считают следователи, в мае 2011 года в московском ресторане "Каретный двор" Пирог занял высшее положение в преступной иерархии. До 2011 года он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер влияния и распределении преступных доходов.Бабушкинский районный суд Москвы 12 ноября 2019 года заочно арестовал Пирогова, он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Циркача задержали в Польше, после чего был направлен запрос о его выдаче."Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польша удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Олег Пирогов будет доставлен в Россию", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html

https://ria.ru/20210526/avtoritety-1733985320.html

россия

польша

москва

электросталь

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Передача вора в законе Циркача из Польши в Россию Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач (Олег Пирогов). Он обвиняется в организации убийства по найму и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следователи полагают, что в 2006 году в Подмосковье за сферы влияния боролись несколько криминальных авторитетов. Среди них был Циркач и Юрий Лохматов. В том же году Пирогов решил убить оппонента, потому что он имел авторитет среди бандитов в Электростали. Для реализации плана Циркач нанял некого Виктора Лазовского. 13 декабря Лазовский убил Лохматова выстрелом в голову. Пирогова в 2019 году объявили в международный розыск. В 2020-м его поймали в Польше. 2021-05-26T16:00 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, польша, москва, электросталь, московская область (подмосковье), сергиев посад, в мире