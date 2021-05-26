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Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача
Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача - РИА Новости, 26.05.2021
Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача
Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Олега Пирогова (он же Циркач), обвиняемого в организации убийства и занятии высшего положения в преступной РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:00
2021-05-26T21:12
россия
генеральная прокуратура рф
польша
москва
электросталь
московская область (подмосковье)
сергиев посад
в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Олега Пирогова (он же Циркач), обвиняемого в организации убийства и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2006 году за распределение криминальных сфер влияния в Московской области боролись несколько человек, среди которых был Пирогов и Юрий Лохматов. Циркач решил убить конкурента, обладавшего, по его мнению, большим авторитетом в криминальной среде в Электростали. Злоумышленник обратился к своему знакомому Виктору Лазовскому из Сергиева Посада, и в декабре 2006 года киллер (пока не установленный), нанятый Лазовским, в палате Электростальской больницы застрелил Лохматова.Кроме того, считают следователи, в мае 2011 года в московском ресторане "Каретный двор" Пирог занял высшее положение в преступной иерархии. До 2011 года он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер влияния и распределении преступных доходов.Бабушкинский районный суд Москвы 12 ноября 2019 года заочно арестовал Пирогова, он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Циркача задержали в Польше, после чего был направлен запрос о его выдаче."Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польша удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Олег Пирогов будет доставлен в Россию", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html
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россия
польша
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Передача вора в законе Циркача из Польши в Россию
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач (Олег Пирогов). Он обвиняется в организации убийства по найму и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следователи полагают, что в 2006 году в Подмосковье за сферы влияния боролись несколько криминальных авторитетов. Среди них был Циркач и Юрий Лохматов. В том же году Пирогов решил убить оппонента, потому что он имел авторитет среди бандитов в Электростали. Для реализации плана Циркач нанял некого Виктора Лазовского. 13 декабря Лазовский убил Лохматова выстрелом в голову. Пирогова в 2019 году объявили в международный розыск. В 2020-м его поймали в Польше.
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россия, генеральная прокуратура рф, польша, москва, электросталь, московская область (подмосковье), сергиев посад, в мире

Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача

16:00 26.05.2021 (обновлено: 21:12 26.05.2021)
 
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Олега Пирогова (он же Циркач), обвиняемого в организации убийства и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2006 году за распределение криминальных сфер влияния в Московской области боролись несколько человек, среди которых был Пирогов и Юрий Лохматов. Циркач решил убить конкурента, обладавшего, по его мнению, большим авторитетом в криминальной среде в Электростали. Злоумышленник обратился к своему знакомому Виктору Лазовскому из Сергиева Посада, и в декабре 2006 года киллер (пока не установленный), нанятый Лазовским, в палате Электростальской больницы застрелил Лохматова.
Кроме того, считают следователи, в мае 2011 года в московском ресторане "Каретный двор" Пирог занял высшее положение в преступной иерархии. До 2011 года он создавал условия для совершения преступлений в Московской области, сращивания интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер влияния и распределении преступных доходов.
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Бабушкинский районный суд Москвы 12 ноября 2019 года заочно арестовал Пирогова, он был объявлен в международный розыск. В июле 2020 года Циркача задержали в Польше, после чего был направлен запрос о его выдаче.
"Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польша удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Олег Пирогов будет доставлен в Россию", - пояснили в ведомстве.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФПольшаМоскваЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадВ мире
 
 
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