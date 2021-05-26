https://ria.ru/20210526/tseny-1734318840.html

В России подорожали овощи и гречка

В России подорожали овощи и гречка - РИА Новости, 26.05.2021

В России подорожали овощи и гречка

Рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 18 по 24 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:15

2021-05-26T19:15

2021-05-26T19:15

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост цен на картофель, капусту и морковь в России с 18 по 24 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на лук - замедлился, а огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная - на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%, яблоки - на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 24 мая картофель в России подорожал на 56,6%, капуста - на 47,4%, лук - на 33,9%. Морковь с начала года выросла в цене на 64,5%, помидоры - на 1,4%, яблоки - на 7,2%, а огурцы подешевели на 14,8%.За предыдущий период, с 12 по 17 мая, картофель вырос в цене на 3%, морковь - на 3,4%. Репчатый лук тогда подорожал на 3,1%, свежая белокочанная капуста - на 4,4%, яблоки - на 0,3%, огурцы подешевели на 4,6%, томаты - на 1,3%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,4%.С 18 по 24 мая в России выросли цены на вареную колбасу, мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 0,6%), свинину, баранину, маргарин, карамель (на 0,5%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, мясные консервы, печенье, водку, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,3%), говядину, сливочное масло, жирный творог, сметану, овощные консервы для детского питания, черный чай (на 0,2%).Мясные, фруктово-ягодные консервы, сухие молочные смеси для детского питания и соль подорожали на 0,1%. Питьевое цельное пастеризованное молоко подешевело на 0,1%, цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, сычужные твердые и мягкие сыры и стерилизованное молоко не изменились."Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1-2,3%, в 22 субъектах - на 2,4-4,9%, в 14 субъектах - на 5-15,7%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились, в девяти - выросли на 0,1-0,9%, в трех - на 1-2,1%. За предыдущий отчетный период, с 12 по 17 мая, яйца подешевели на 1,4%. Рост цен к 24 мая с начала года составил 9,5%.Мясо кур в России на отчетной неделе подорожало на 0,2%, как и неделей ранее. В 28 регионах цены на курятину выросли на 0,1-0,5%, в восьми - на 0,6-0,9%, в девяти - на 1-3,4%. В 10 субъектах цены не изменились, в 24 - снизились на 0,1-0,9%, в шести - на 1-1,7%. С начала года куриное мясо подорожало на 15%.Цены на сахар с 18 по 24 мая повысились на 0,1%, тогда как две предыдущие недели они не менялись. В 19 субъектах цены выросли на 0,1-0,5%, в восьми - на 0,6-0,9%, в пяти - на 1-2%. В 30 регионах цены не изменились, в 19 субъектах они снизились на 0,1-0,9%, в четырех - на 1-1,4%. К 24 мая сахар с начала года подорожал на 1,8%."Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,5%. В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 13 субъектах - на 0,6-0,9%, в 11 субъектах - на 1-3,2%. В 28 субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает Росстат. С 12 по 17 мая масло подорожало на 0,3%, рост цен с начала года составил 4,2%.Гречка с 18 по 24 мая выросла в цене на 0,7%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,6%, а с начала года цены поднялись на 6,7%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,1% (за предыдущий период цены не менялись, рост с начала года - 3,3%), черный хлеб - на 0,1% (как и за предыдущий период, с начала года - на 2,8%), макаронные изделия - на 0,2% (против 0,1%, с начала года цены выросли на 4,2%).Вермишель выросла в цене на 0,2% (за предыдущий период цены не менялись, рост с начала года - на 4%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки не менялись (как и неделей ранее, рост с начала года - на 2%). Рис подешевел на 0,1% (как и неделей ранее, рост цен с начала года - на 1,1%), цены на пшено не менялись (за предыдущий период они выросли на 0,3%, с начала года - уменьшились на 2%).

https://realty.ria.ru/20210526/rzhd-1733940324.html

https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика