https://ria.ru/20210526/trenirovki-1734333591.html

Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море

Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море - РИА Новости, 26.05.2021

Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море

Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил в Facebook. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:30

2021-05-26T21:30

2021-05-26T21:30

черное море

великобритания

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил в Facebook."В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота", - сообщила пресс-служба в Facebook.Подчеркивается, что двухдневные тренировки проходили в несколько этапов, в частности, корабельно-катерной группой были отработаны маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.Кроме того, личный состав отработал корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведения поисково-спасательной операции.

https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html

черное море

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, великобритания, украина, в мире