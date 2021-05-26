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Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море
Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море - РИА Новости, 26.05.2021
Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море
Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил в Facebook. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:30
2021-05-26T21:30
черное море
великобритания
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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил в Facebook."В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота", - сообщила пресс-служба в Facebook.Подчеркивается, что двухдневные тренировки проходили в несколько этапов, в частности, корабельно-катерной группой были отработаны маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.Кроме того, личный состав отработал корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведения поисково-спасательной операции.
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черное море, великобритания, украина, в мире

Украина и Великобритания провели тренировки в Черном море

21:30 26.05.2021
 
© Міністерство оборони України Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер Прилуки во время учений в акватории Черного моря
© Міністерство оборони України
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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Военно-морские силы Украины и Великобритании провели в Черном море тренировки типа PASSEX, сообщила пресс-служба ВМС вооруженных сил в Facebook.
"В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Подчеркивается, что двухдневные тренировки проходили в несколько этапов, в частности, корабельно-катерной группой были отработаны маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и тому подобное. Во время выполнения общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей.
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