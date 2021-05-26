https://ria.ru/20210526/toksichnost-1733906734.html

Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера

Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера - РИА Новости, 26.05.2021

Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера

Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы. Как решить проблему, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T02:11

2021-05-26T02:11

2021-05-26T02:11

мгри

вадим рукавицын

россия

жилье

здоровье

экология

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы. Как решить проблему, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.Пытаясь защититься от жары и яркого солнца, нужно учитывать, что занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, которая не пропускает свет, при сильном нагревании могут выделять токсичные вещества, предупредил эколог. Он посоветовал летом, особенно в период с 11 до 12 часов дня, когда солнце наиболее активно, держать такие занавеси раздвинутыми, чтобы ткани не раскалялись. Или воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть. "Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом они не будут нагреваться и вреда от выделения газов из этих штор не будет", — пояснил Рукавицын.

https://ria.ru/20210510/plesen-1731619880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мгри, вадим рукавицын, россия, жилье, здоровье, экология, общество