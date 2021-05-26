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Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера - РИА Новости, 26.05.2021
Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы. Как решить проблему, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:11
2021-05-26T02:11
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы. Как решить проблему, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.Пытаясь защититься от жары и яркого солнца, нужно учитывать, что занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, которая не пропускает свет, при сильном нагревании могут выделять токсичные вещества, предупредил эколог. Он посоветовал летом, особенно в период с 11 до 12 часов дня, когда солнце наиболее активно, держать такие занавеси раздвинутыми, чтобы ткани не раскалялись. Или воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть. "Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом они не будут нагреваться и вреда от выделения газов из этих штор не будет", — пояснил Рукавицын.
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мгри, вадим рукавицын, россия, жилье, здоровье, экология, общество

Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера

02:11 26.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтерьер
Интерьер - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые шторы в летний период могут выделять токсичные газы. Как решить проблему, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.
Пытаясь защититься от жары и яркого солнца, нужно учитывать, что занавески из полиэстера и шторы блэкаут, сделанные из специальной ткани, которая не пропускает свет, при сильном нагревании могут выделять токсичные вещества, предупредил эколог.
"Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид", — сказал Рукавицын.
Он посоветовал летом, особенно в период с 11 до 12 часов дня, когда солнце наиболее активно, держать такие занавеси раздвинутыми, чтобы ткани не раскалялись. Или воспользоваться рулонными шторами с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть.
"Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом они не будут нагреваться и вреда от выделения газов из этих штор не будет", — пояснил Рукавицын.
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