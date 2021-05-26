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Замглавы ФАС Королев заявил о планах ввести в России эталонные тарифы на тепло
Замглавы ФАС Королев заявил о планах ввести в России эталонные тарифы на тепло - РИА Новости, 26.05.2021
Замглавы ФАС Королев заявил о планах ввести в России эталонные тарифы на тепло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, рассказал "Известиям" заместитель главы ведомства Виталий... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T05:07
2021-05-26T09:14
россия
теплоснабжение
жкх
виталий королев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, рассказал "Известиям" заместитель главы ведомства Виталий Королев.Он допустил, что правительство опубликует проект постановления уже в июне, а тестирование идеи на пилотных регионах может начаться с 1 июля 2022 года.Глобально предложенная мера призвана предотвратить рост цен на тепло, добавил он.Подчеркивается, что сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.
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россия, теплоснабжение, жкх, виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), правительство рф, экономика

Замглавы ФАС Королев заявил о планах ввести в России эталонные тарифы на тепло

05:07 26.05.2021 (обновлено: 09:14 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРайонная тепловая станция "Чертаново"
Районная тепловая станция Чертаново - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, рассказал "Известиям" заместитель главы ведомства Виталий Королев.
Он допустил, что правительство опубликует проект постановления уже в июне, а тестирование идеи на пилотных регионах может начаться с 1 июля 2022 года.

"Они (эталоны. — Прим. ред.) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным", — уточнил Королев.

Глобально предложенная мера призвана предотвратить рост цен на тепло, добавил он.
Подчеркивается, что сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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РоссияТеплоснабжениеЖКХВиталий КоролевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Правительство РФЭкономика
 
 
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