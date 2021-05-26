Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение
© Фото : СК РФСотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации мэрии Таганрога, в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело. Ранее директор предприятия Евгений Плетменцев сообщил РИА Новости, что главный инженер "Водоканала" после ЧП на очистных под Таганрогом арестован на 2 месяца.
По словам Петренко, соблюдение техтребований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение техдисциплины и применение СИЗ.
"Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Петренко.
По данным следствия, 21 мая в помещении насосной станции проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. Из-за этого в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление сотрудников.