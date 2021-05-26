https://ria.ru/20210526/taganrog-1734330312.html

Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение

Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение - РИА Новости, 26.05.2021

Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение

Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:54

2021-05-26T20:54

2021-05-26T20:54

россия

светлана петренко

ростовская область

таганрог

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По информации мэрии Таганрога, в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело. Ранее директор предприятия Евгений Плетменцев сообщил РИА Новости, что главный инженер "Водоканала" после ЧП на очистных под Таганрогом арестован на 2 месяца.По словам Петренко, соблюдение техтребований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение техдисциплины и применение СИЗ."Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Петренко.По данным следствия, 21 мая в помещении насосной станции проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. Из-за этого в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление сотрудников.

https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733388796.html

https://ria.ru/20210521/gibel-1733383183.html

россия

ростовская область

таганрог

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россия, светлана петренко, ростовская область, таганрог, происшествия