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Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение
Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение - РИА Новости, 26.05.2021
Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение
Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:54
2021-05-26T20:54
россия
светлана петренко
ростовская область
таганрог
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По информации мэрии Таганрога, в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело. Ранее директор предприятия Евгений Плетменцев сообщил РИА Новости, что главный инженер "Водоканала" после ЧП на очистных под Таганрогом арестован на 2 месяца.По словам Петренко, соблюдение техтребований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение техдисциплины и применение СИЗ."Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Петренко.По данным следствия, 21 мая в помещении насосной станции проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. Из-за этого в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление сотрудников.
https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733388796.html
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россия, светлана петренко, ростовская область, таганрог, происшествия

Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение

20:54 26.05.2021
 
© Фото : СК РФСотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области
Сотрудник СК России на месте гибели рабочих в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главному инженеру таганрогского "Водоканала" предъявили обвинение по делу о гибели 11 человек, он арестован, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации мэрии Таганрога, в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившись газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позже в реанимации скончался еще один человек. СК возбудил уголовное дело. Ранее директор предприятия Евгений Плетменцев сообщил РИА Новости, что главный инженер "Водоканала" после ЧП на очистных под Таганрогом арестован на 2 месяца.
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 19:17
Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом
По словам Петренко, соблюдение техтребований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение техдисциплины и применение СИЗ.
"Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Петренко.
Автомобили скорой помощи и МЧС РФ у очистных сооружений канализации в Ростовской области, где произошла авария на насосной станции сырого осадка - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:45
Названа основная причина гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом
По данным следствия, 21 мая в помещении насосной станции проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. Из-за этого в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление сотрудников.
 
РоссияСветлана ПетренкоРостовская областьТаганрогПроисшествия
 
 
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