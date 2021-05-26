В небе произойдут два редких астрономических события за один день
00:17 26.05.2021 (обновлено: 00:30 26.05.2021)
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Два астрономических явления – суперлуние 2021 года, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, и лунное затмение смогут увидеть жители России в среду, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
"Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну – самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны", — сказали в пресс-службе.
В момент суперлуния Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Это случится в 4:52 мск 26 мая. Суперлуние будет видно по всему миру, рассказали в планетарии.
В свою очередь астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников ранее рассказал РИА Новости, что само понятие "суперлуние" не явление крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.
Через 10 часов после Суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время, рассказали в планетарии.
"На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет", — отметили в пресс-службе.
Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, но само затмение продлится 14 минут и 30 секунд. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.
Как пояснил ранее Угольников, ожидается, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму. "Лунное затмение мы можем предсказать на любое время вперед, но как будет выглядеть Луна — это каждый раз небольшая интрига", — рассказал астроном.
Такие события бывают раз в 12 лет. "Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды", — прокомментировал ранее это событие российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
В честь двойного астрономического события Московский планетарий в среду проведет лекцию Угольникова о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также об основных фактах и домыслах, связанных с Луной и затмениями.