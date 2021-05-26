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На реке Лена в Якутии затонуло судно
На реке Лена в Якутии затонуло судно - РИА Новости, 26.05.2021
На реке Лена в Якутии затонуло судно
На реке Лена затонуло судно, обнаружены следы разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:10
2021-05-26T10:50
республика саха (якутия)
река лена
происшествия
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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. На реке Лена затонуло судно, обнаружены следы разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Как отметили в ведомстве, об инциденте сообщил житель города Якутска."В ходе обследования выявлен факт затопления судна "Рефрижератор ОР 911", находящегося на отстое дамбы реки Лена. На месте затопления судна регистрируется следы разлива нефтепродуктами, отобраны пробы воды с места затопления судна", - рассказали в пресс-службе.Материалы дела будут переданы в территориальные управления Росприроднадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора, а также в природоохранную прокуратуру республики.
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республика саха (якутия), река лена, происшествия

На реке Лена в Якутии затонуло судно

10:10 26.05.2021 (обновлено: 10:50 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНациональный природный парк"Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. На реке Лена затонуло судно, обнаружены следы разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Как отметили в ведомстве, об инциденте сообщил житель города Якутска.
"В ходе обследования выявлен факт затопления судна "Рефрижератор ОР 911", находящегося на отстое дамбы реки Лена. На месте затопления судна регистрируется следы разлива нефтепродуктами, отобраны пробы воды с места затопления судна", - рассказали в пресс-службе.
Материалы дела будут переданы в территориальные управления Росприроднадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора, а также в природоохранную прокуратуру республики.
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