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При столкновении российского и японского судов погибли три человека
При столкновении российского и японского судов погибли три человека - РИА Новости, 26.05.2021
При столкновении российского и японского судов погибли три человека
Подтверждена гибель находившихся в критическом состоянии трех членов экипажа японского рыболовецкого судна после столкновения с российским судном "Амур" в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T05:04
2021-05-26T07:07
хоккайдо
токио
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
япония
происшествия
в мире
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Подтверждена гибель находившихся в критическом состоянии трех членов экипажа японского рыболовецкого судна после столкновения с российским судном "Амур" в японских водах, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану, в ведении которой находятся также функции службы спасения и скорой помощи.В среду около шести часов утра по местному времени (0:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося промыслом краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). Сообщалось, что находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились в критическом состоянии без сознания.Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно, по имеющейся информации, перевернулось.
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хоккайдо, токио, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, происшествия, в мире

При столкновении российского и японского судов погибли три человека

05:04 26.05.2021 (обновлено: 07:07 26.05.2021)
 
© Fotolia / mastercylinderМыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония
Мыс Камуи на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Fotolia / mastercylinder
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Подтверждена гибель находившихся в критическом состоянии трех членов экипажа японского рыболовецкого судна после столкновения с российским судном "Амур" в японских водах, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану, в ведении которой находятся также функции службы спасения и скорой помощи.
В среду около шести часов утра по местному времени (0:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося промыслом краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). Сообщалось, что находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились в критическом состоянии без сознания.
Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно, по имеющейся информации, перевернулось.
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ХоккайдоТокиоСтолкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияЯпонияПроисшествияВ мире
 
 
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