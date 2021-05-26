https://ria.ru/20210526/sudna-1733912502.html

При столкновении российского и японского судов погибли три человека

При столкновении российского и японского судов погибли три человека - РИА Новости, 26.05.2021

При столкновении российского и японского судов погибли три человека

Подтверждена гибель находившихся в критическом состоянии трех членов экипажа японского рыболовецкого судна после столкновения с российским судном "Амур" в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T05:04

2021-05-26T05:04

2021-05-26T07:07

хоккайдо

токио

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

происшествия

в мире

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Подтверждена гибель находившихся в критическом состоянии трех членов экипажа японского рыболовецкого судна после столкновения с российским судном "Амур" в японских водах, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану, в ведении которой находятся также функции службы спасения и скорой помощи.В среду около шести часов утра по местному времени (0:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося промыслом краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). Сообщалось, что находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились в критическом состоянии без сознания.Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно, по имеющейся информации, перевернулось.

https://ria.ru/20210408/trauler-1727386400.html

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хоккайдо, токио, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, происшествия, в мире