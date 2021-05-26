https://ria.ru/20210526/sud-1734246773.html
Экс-замглавы тамбовского УФСИН получил срок за мошенничество
Экс-замглавы тамбовского УФСИН получил срок за мошенничество - РИА Новости, 26.05.2021
Экс-замглавы тамбовского УФСИН получил срок за мошенничество
Суд признал экс-замглавы УФСИН по Тамбовской области виновным в мошенничестве, учитывая, что подсудимый уже осужден за взяточничество и должностные... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:30
2021-05-26T16:30
2021-05-26T16:30
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Суд признал экс-замглавы УФСИН по Тамбовской области виновным в мошенничестве, учитывая, что подсудимый уже осужден за взяточничество и должностные преступления, в общей сложности он проведет в колонии строгого режима 9,5 лет, сообщает региональное управление СК.По данным СК, обвиняемый "ввел в заблуждение" мужчину, сын которого отбывал наказание в одной из колоний Тамбовской области, пообещав "поспособствовать" условно-досрочному освобождению осужденного."В 2014-2015 годах он получил от отца осужденного денежные средства сначала в размере 500 тысяч рублей, а затем еще 600 тысяч рублей. С целью придания видимости осуществления взятых на себя обязательств, фигурант организовал заключение соглашения об оказании юридической помощи по условно-досрочному освобождению между родственниками осужденного и "высококвалифицированным" адвокатом, оплатив из полученных денег лишь сумму в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Остальными деньгами он, по данным СК, распорядился по своему усмотрению, не предприняв мер по содействию условно-досрочному освобождению осужденного. Не дождавшись освобождения сына и возвращения денег, родственники осужденного обратились в правоохранительные органы.В отношении бывшего заместителя начальника было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере."В июле прошлого года он уже был осужден к реальному лишению свободы за взяточничество и совершение должностных преступлений. С учетом наказания по предыдущему приговору, окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следствие. Кроме того, бывший замначальника УФСИН заплатит 1 миллион рублей штрафа.
https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости.
Суд признал экс-замглавы УФСИН по Тамбовской области
виновным в мошенничестве, учитывая, что подсудимый уже осужден за взяточничество и должностные преступления, в общей сложности он проведет в колонии строгого режима 9,5 лет, сообщает региональное управление СК
.
По данным СК, обвиняемый "ввел в заблуждение" мужчину, сын которого отбывал наказание в одной из колоний Тамбовской области, пообещав "поспособствовать" условно-досрочному освобождению осужденного.
"В 2014-2015 годах он получил от отца осужденного денежные средства сначала в размере 500 тысяч рублей, а затем еще 600 тысяч рублей. С целью придания видимости осуществления взятых на себя обязательств, фигурант организовал заключение соглашения об оказании юридической помощи по условно-досрочному освобождению между родственниками осужденного и "высококвалифицированным" адвокатом, оплатив из полученных денег лишь сумму в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Остальными деньгами он, по данным СК, распорядился по своему усмотрению, не предприняв мер по содействию условно-досрочному освобождению осужденного. Не дождавшись освобождения сына и возвращения денег, родственники осужденного обратились в правоохранительные органы.
В отношении бывшего заместителя начальника было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
"В июле прошлого года он уже был осужден к реальному лишению свободы за взяточничество и совершение должностных преступлений. С учетом наказания по предыдущему приговору, окончательно ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следствие. Кроме того, бывший замначальника УФСИН заплатит 1 миллион рублей штрафа.