https://ria.ru/20210526/sud-1733990003.html

Суд арестовал замминистра сельского хозяйства Якутии по делу о взятке

Суд арестовал замминистра сельского хозяйства Якутии по делу о взятке - РИА Новости, 26.05.2021

Суд арестовал замминистра сельского хозяйства Якутии по делу о взятке

Суд избрал меру пресечения замминистра сельского хозяйства Якутии Василию Афанасьеву, обвиняемому в получении крупной взятки, он арестован на 2 месяца на время... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:59

2021-05-26T14:59

2021-05-26T14:59

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

якутский городской суд

происшествия

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ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения замминистра сельского хозяйства Якутии Василию Афанасьеву, обвиняемому в получении крупной взятки, он арестован на 2 месяца на время следствия, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Ранее в СУСК сообщили, что замминистра сельского хозяйства Якутии Афанасьев обвиняется в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, за период с 2018 по 2021 год заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1,1 миллиона рублей.В ходе проверки прокуратурой республики установлен банковский счет чиновника, на который со сторонних счетов в 2018-2020 годах поступило более 15,9 миллиона рублей. При этом сведения о данных средствах заместителем министра сокрыты, в справках о доходах не отражены.В среду Якутский городской суд избрал меру пресечения."Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР, и обвиняемый Василий Афанасьев заключен под стражу на два месяца на время следствия по уголовному делу", - рассказала Дворецкая.

https://ria.ru/20210526/dtp-1733932880.html

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), якутский городской суд, происшествия