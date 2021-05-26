https://ria.ru/20210526/sud-1733962525.html

Москвич ответит в суде за убийство экс-супруги

Москвич ответит в суде за убийство экс-супруги - РИА Новости, 26.05.2021

Москвич ответит в суде за убийство экс-супруги

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по делу об убийстве бывшей супруги на Беловежской улице в декабре 2020 года,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:50

2021-05-26T12:50

2021-05-26T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по делу об убийстве бывшей супруги на Беловежской улице в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Кунцевским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления… убийство, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.Ранее в СК сообщили, что 23 декабря 2020 года возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову своей бывшей жене, с которой конфликтовал. Женщина скончалась в больнице, несмотря на оказанную помощь.В прокуратуре пояснили, что злоумышленник вину признал частично, "пояснив, что убивать не хотел, а орудие преступления выбросил в реку".В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210524/ssora-1733604513.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия