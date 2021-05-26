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Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором" - РИА Новости, 26.05.2021
Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:42
2021-05-26T20:42
2021-05-26T23:30
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP."Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210526/polsha-1733913245.html
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