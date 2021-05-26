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Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором" - РИА Новости, 26.05.2021
Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:42
2021-05-26T23:30
россия
анджей дуда
обсе
генеральная ассамблея оон
владимир путин
польша
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP."Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210526/polsha-1733913245.html
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
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россия, анджей дуда, обсе, генеральная ассамблея оон, владимир путин, польша, москва, оон, грузия, в мире

Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"

20:42 26.05.2021 (обновлено: 23:30 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP.
"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.
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Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.
Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".
Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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