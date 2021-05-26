https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html

Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"

Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором" - РИА Новости, 26.05.2021

Президент Польши Дуда назвал Россию "ненормальной страной-агрессором"

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:42

2021-05-26T20:42

2021-05-26T23:30

россия

анджей дуда

обсе

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владимир путин

польша

москва

оон

грузия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP."Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Российский лидер Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210526/polsha-1733913245.html

https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

россия

польша

москва

грузия

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