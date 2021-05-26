https://ria.ru/20210526/srok-1734260334.html

Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок

Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок - РИА Новости, 26.05.2021

Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок

Суд приговорил к полутора годам колонии бывшего полицейского, который, спеша на вызов, сбил насмерть переходившую по переходу в Воронеже пожилую женщину,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:35

2021-05-26T16:35

2021-05-26T16:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии бывшего полицейского, который, спеша на вызов, сбил насмерть переходившую по переходу в Воронеже пожилую женщину, сообщает в среду региональное управление СК РФ.ДТП произошло 9 ноября 2020 года. По данным СК, около 10 часов 34-летний сотрудник полиции ехал по вызову на служебном автомобиле с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по Ленинскому проспекту.Женщина скончалась на месте от "закрытой травмы груди с повреждением аорты, осложнившейся острой кровопотерей". В отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".По данным следствия, обвиняемый признал вину. В момент нахождения за рулем автомобиля он был трезв."Приговором суда мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года", - сообщает следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20210526/chukotka-1733960135.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия