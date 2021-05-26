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Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок
Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок - РИА Новости, 26.05.2021
Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок
Суд приговорил к полутора годам колонии бывшего полицейского, который, спеша на вызов, сбил насмерть переходившую по переходу в Воронеже пожилую женщину,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:35
2021-05-26T16:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии бывшего полицейского, который, спеша на вызов, сбил насмерть переходившую по переходу в Воронеже пожилую женщину, сообщает в среду региональное управление СК РФ.ДТП произошло 9 ноября 2020 года. По данным СК, около 10 часов 34-летний сотрудник полиции ехал по вызову на служебном автомобиле с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по Ленинскому проспекту.Женщина скончалась на месте от "закрытой травмы груди с повреждением аорты, осложнившейся острой кровопотерей". В отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".По данным следствия, обвиняемый признал вину. В момент нахождения за рулем автомобиля он был трезв."Приговором суда мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года", - сообщает следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Экс-полицейский, сбивший насмерть женщину в Воронеже, получил срок

16:35 26.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полутора годам колонии бывшего полицейского, который, спеша на вызов, сбил насмерть переходившую по переходу в Воронеже пожилую женщину, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
ДТП произошло 9 ноября 2020 года. По данным СК, около 10 часов 34-летний сотрудник полиции ехал по вызову на служебном автомобиле с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по Ленинскому проспекту.
"Напротив дома № 189 обвиняемый подъехал к регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофором, на котором горел запрещающий красный сигнал, где, проявляя преступную небрежность, допустил наезд на 69-летнюю женщину, двигавшуюся по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Женщина скончалась на месте от "закрытой травмы груди с повреждением аорты, осложнившейся острой кровопотерей". В отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По данным следствия, обвиняемый признал вину. В момент нахождения за рулем автомобиля он был трезв.
"Приговором суда мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года", - сообщает следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.
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