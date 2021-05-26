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В Словакии можно будет привиться "Спутником V" с 7 июня
В Словакии можно будет привиться "Спутником V" с 7 июня - РИА Новости, 26.05.2021
В Словакии можно будет привиться "Спутником V" с 7 июня
Граждане Словакии с 7 июня смогут выбирать для прививок от коронавируса ту или иную вакцину, в том числе "Спутник V", заявил в среду на пресс-конференции глава... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:57
2021-05-26T18:57
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Граждане Словакии с 7 июня смогут выбирать для прививок от коронавируса ту или иную вакцину, в том числе "Спутник V", заявил в среду на пресс-конференции глава минздрава Владимир Ленгварский.Ранее в среду пресс-служба правительства республики сообщила о том, что кабмин большинством голосов принял решение поручить главе минздрава до 7 июня принять необходимые меры для начала вакцинации населения "Спутником V".По словам главы минздрава, для вакцинации будут использованы имеющиеся в республике дозы "Спутника V", а остальные - лишь после того, как эта вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). "При возможных следующих закупках "Спутника V" минздрав будет действовать строго в соответствии с европейскими правилами", - сказал Ленгварский.При этом министр отметил, что сам он не стал бы делать прививки "Спутником V", поскольку он не имеет европейского сертификата. В то же время днем ранее Ленгварский заявил, что нет никаких причин сомневаться в безопасности российской вакцины.По словам главы минздрава, вакцинация "Спутником V" будет осуществляться во всех регионах республики для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Все, кто сделает прививки этой вакциной, будут находиться под контролем практических врачей, ответственность за возможные последствия принимает на себя государство."Что касается возможных нежелательных последствий вакцинации "Спутником V", то они должны быть примерно такими же, как у AstraZeneca, поскольку речь идет об одинаковых типах вакцин", - сказал министр.Глава минздрава отметил, что в республике есть немалое число желающих сделать прививки именно вакциной "Спутник V".Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, astrazeneca , словакия, в мире

В Словакии можно будет привиться "Спутником V" с 7 июня

18:57 26.05.2021
 
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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Граждане Словакии с 7 июня смогут выбирать для прививок от коронавируса ту или иную вакцину, в том числе "Спутник V", заявил в среду на пресс-конференции глава минздрава Владимир Ленгварский.
Ранее в среду пресс-служба правительства республики сообщила о том, что кабмин большинством голосов принял решение поручить главе минздрава до 7 июня принять необходимые меры для начала вакцинации населения "Спутником V".
По словам главы минздрава, для вакцинации будут использованы имеющиеся в республике дозы "Спутника V", а остальные - лишь после того, как эта вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). "При возможных следующих закупках "Спутника V" минздрав будет действовать строго в соответствии с европейскими правилами", - сказал Ленгварский.
При этом министр отметил, что сам он не стал бы делать прививки "Спутником V", поскольку он не имеет европейского сертификата. В то же время днем ранее Ленгварский заявил, что нет никаких причин сомневаться в безопасности российской вакцины.
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По словам главы минздрава, вакцинация "Спутником V" будет осуществляться во всех регионах республики для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Все, кто сделает прививки этой вакциной, будут находиться под контролем практических врачей, ответственность за возможные последствия принимает на себя государство.
"Что касается возможных нежелательных последствий вакцинации "Спутником V", то они должны быть примерно такими же, как у AstraZeneca, поскольку речь идет об одинаковых типах вакцин", - сказал министр.
Глава минздрава отметил, что в республике есть немалое число желающих сделать прививки именно вакциной "Спутник V".
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоAstraZenecaСловакияВ мире
 
 
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