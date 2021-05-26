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Словакия одобрила использование "Спутника V"
Словакия одобрила использование "Спутника V" - РИА Новости, 26.05.2021
Словакия одобрила использование "Спутника V"
Правительство Словакии приняло в среду решение об использовании в стране с июня российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило сетевое издание Teraz. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:08
2021-05-26T16:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
словакия
в мире
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Правительство Словакии приняло в среду решение об использовании в стране с июня российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило сетевое издание Teraz."Мы рады, что Словакия присоединилась к большому числу стран, где уже разрешена вакцинация "Спутником V", после подтверждения высочайшего качества вакцины в сертифицированной ЕС лаборатории. Словакия стала второй страной Евросоюза, разрешившей применение "Спутника V". Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало ее применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены и "Спутник V" может приступить к спасению жизней в стране", - заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, словакия, в мире

Словакия одобрила использование "Спутника V"

15:08 26.05.2021 (обновлено: 16:49 26.05.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Правительство Словакии приняло в среду решение об использовании в стране с июня российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило сетевое издание Teraz.
"Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины "Спутник V". Правительство республики дало данное поручение в среду главе минздрава Владимиру Ленгварскому", - говорится в сообщении.
"Мы рады, что Словакия присоединилась к большому числу стран, где уже разрешена вакцинация "Спутником V", после подтверждения высочайшего качества вакцины в сертифицированной ЕС лаборатории. Словакия стала второй страной Евросоюза, разрешившей применение "Спутника V". Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало ее применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены и "Спутник V" может приступить к спасению жизней в стране", - заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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