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Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей

Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей - РИА Новости, 26.05.2021

Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей

Наиболее популярные соцсети в РФ - "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", набирает аудиторию TikTok, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:09

2021-05-26T12:09

2021-05-26T12:37

россия

вадим субботин

facebook

одноклассники

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наиболее популярные соцсети в РФ - "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", набирает аудиторию TikTok, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". Сильно набрал популярность TikTok, по некоторым оценкам, аудитория выросла за последние два года в семь раз, обогнав среди российских пользователей по популярности Facebook", - заявил Субботин на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим субботин, facebook, одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество