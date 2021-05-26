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Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей
Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей - РИА Новости, 26.05.2021
Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей
Наиболее популярные соцсети в РФ - "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", набирает аудиторию TikTok, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:09
2021-05-26T12:37
россия
вадим субботин
facebook
одноклассники
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наиболее популярные соцсети в РФ - "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", набирает аудиторию TikTok, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". Сильно набрал популярность TikTok, по некоторым оценкам, аудитория выросла за последние два года в семь раз, обогнав среди российских пользователей по популярности Facebook", - заявил Субботин на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
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россия, вадим субботин, facebook, одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор назвал четверку самых популярных соцсетей

12:09 26.05.2021 (обновлено: 12:37 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наиболее популярные соцсети в РФ - "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", набирает аудиторию TikTok, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники". Сильно набрал популярность TikTok, по некоторым оценкам, аудитория выросла за последние два года в семь раз, обогнав среди российских пользователей по популярности Facebook", - заявил Субботин на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
 
РоссияВадим СубботинFacebookОдноклассникиФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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