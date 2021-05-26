https://ria.ru/20210526/solomon-1733858164.html

"Золото возили караванами": где спрятаны сокровища царя Соломона

"Золото возили караванами": где спрятаны сокровища царя Соломона - РИА Новости, 26.05.2021

"Золото возили караванами": где спрятаны сокровища царя Соломона

Легендарные сокровища царя Соломона — не только предмет зависти его современников, но и повод для горячих споров ученых. В последнее время специалисты, кажется, РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:00

2021-05-26T08:00

2021-05-26T07:59

религия и мировоззрение

александр македонский

средиземное море

андалусия

иерусалим

египет

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Легендарные сокровища царя Соломона — не только предмет зависти его современников, но и повод для горячих споров ученых. В последнее время специалисты, кажется, приблизились к разгадке тайны. О том, как обогатился знаменитый правитель и где его сундуки, — в материале РИА Новости.Торговая империяПожалуй, ни про одного человека Библия не рассказывает столь подробно — причем не столько про личность, сколько про материальные блага. Ветхозаветная Книга Царств посвящает им целые главы: что именно из продовольствия каждый день привозили во дворец, из каких кубков пил царь, какую дань собирали его слуги. Парадоксально, но эпизодов, подтверждающих знаменитую "соломонову мудрость", в Писании куда меньше.Судя по священной книге, правитель построил настоящую сверхдержаву. Его владения простирались "от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта" — это территории современных Ливана, Сирии, Израиля, Египта и Саудовской Аравии. Однако в учебниках информация немного другая. Примерно в X веке до нашей эры на побережье Восточного Средиземноморья господствовали финикийцы. В Двуречье набирала мощь Ассирия. Южнее Палестины — держава фараонов. А об Израильском царстве хроники того периода в основном молчат. Отсюда и скепсис исследователей: Соломон, скорее всего, правил лишь одним городом. Даже земли вокруг Иерусалима он не контролировал.Тем не менее последние находки развеивают сомнения. Британский археолог Шон Кингсли после десяти лет изучения истории финикийских колоний в Испании пришел к ошеломительному выводу: они действительно принадлежали царю Соломону."Финикийские артефакты богато разбросаны от Рио-Тинто до Малаги. И места, где их нашли, изобилуют топонимами, упоминаемыми в Библии", — утверждает он.Прежде всего речь идет о загадочной стране Фарсис. Именно оттуда в Израиль привозили серебро, олово, свинец, золото, а также павлинов и обезьян. Писание не говорит об этом прямо, но очевидно, что Соломон обогатился благодаря таким поставкам. Кингсли уверен, что обнаружил целое государство."Все данные указывают на царство Тартесс, основанное финикийцам на территории современной Андалусии, — полагает археолог. — Возможно, царь Соломон установил с ним торговые отношения. А потом постепенно подчинил себе торговлю на Средиземном море. Тем самым его можно назвать первым в мире морским магнатом".Другая странаБлагодаря торговым связям Соломон воплотил в жизнь мегапроект — храм в Иерусалиме. Средств, согласно Библии, он не жалел. Здание высотой с десятиэтажный дом из ливанского кедра и кипариса с медными колоннами и золотой отделкой семь лет возводили 183 тысячи рабочих.Что удивительно, правитель не развязывал ни с кем войн. Хотя именно таким способом, как правило, обогащались тогда государства. Библейские книги постоянно подчеркивают, что могущества он достиг благодаря мудрости. И, конечно же, торговле.О том, что Израильское царство было очень богатым, свидетельствуют многочисленные серебряные слитки, найденные археологами. И они действительно из Испании — что совпадает с доводами Шона Кингсли.Однако исследователи отмечают, что драгоценный металл завезли с Пиренейского полуострова гораздо позже эпохи правления Соломона. "По-настоящему убедительных доказательств израильского присутствия на западном побережье Средиземного моря до сих пор не обнаружили", — обращает внимание историк Стивен Вейцман.По его словам, царь действительно торговал с финикийцами. Но говорить о создании "морской империи" не приходится — вряд ли соседствующий с евреями народ хотел обогатить возможного военного противника. Кроме того, в Библии прямо указано: корабли с богатствами прибывали с Востока."Порт находился на берегу Красного моря в местечке Эцион-Гебер, — рассказывает Вейцман. — Туда привозили драгоценные металлы из страны под названием Офир. Поэтому суда того времени чисто физически не смогли бы достичь берегов Испании".Офир в контексте истории Соломона упоминают гораздо чаще, чем Фарсис. Некоторые исследователи уверены, что именно благодаря ему Древний Израиль обогатился. Вопрос, где располагалось загадочное государство.Индийский следПодсказку нашли в финикийских хрониках. Оказывается, три тысячи лет назад Иерусалим был не самым величественным городом Восточного Средиземноморья. Он уступал Тиру, которым правил Хирам Великий, современник Соломона. И он тоже торговал с Офиром. Оттуда ему привозили не только золото и слоновую кость, но и нечто более ценное по тем временам — сандаловое дерево.А растет оно только в одном регионе планеты — на юге Индии. Это перевернуло представления ученых, ведь они считали, что торговля с Индостаном началась лишь после завоеваний Александра Македонского в III веке до нашей эры. "В последнее время мы все больше убеждаемся, что с Индией ближневосточные и африканские государства активно торговали с незапамятных времен. В 2008-м артефакты оттуда обнаружили на севере Эфиопии, где находилось Аксумское царство. Их возраст достигает трех тысяч лет", — говорит эфиопский историк Сисэй Энар.Торговая артерия шла через Красное море и называлась Путем благовоний. Ее контролировал Аксум. Некоторые ученые считают, что правила им знаменитая царица Савская, которая, согласно Библии, пришла к царю Соломону "увидеть его мудрость и богатство". "По сути, оба государства взаимно обогащали друг друга, — отмечает Энар. — А по эфиопским преданиям, царица Савская и вовсе родила Соломону ребенка. Его звали Менелик, его считают основателем династии, правившей страной вплоть до 1974 года". По легендам, в 20-летнем возрасте Менелик посетил Иерусалим. В Эфиопию он приехал с загруженными золотом караванами, а также с иудейскими священниками. Богатств было так много, что часть из них пришлось закопать. Эфиопы верят: сундуки с сокровищами Соломона до сих пор ждут своего часа.

https://ria.ru/20210223/tampliery-1598400171.html

средиземное море

андалусия

иерусалим

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр македонский, средиземное море, андалусия, иерусалим, египет