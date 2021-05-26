https://ria.ru/20210526/sobyanin-1734321359.html

Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19

Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ и обсудил с ними меры по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:33

2021-05-26T19:33

2021-05-26T21:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

сергей собянин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ и обсудил с ними меры по борьбе с COVID-19.Он подчеркнул, что это часть социальной ответственности предпринимателей, от этого зависит состояние бизнеса.Собянин напомнил, что вакцинация в России добровольная, но, несмотря на это, нужно продвигать ее необходимость.В свою очередь один из бизнесменов отметил, что изучает возможность выдавать премии привитым сотрудникам."Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди придут с прививками. Но это не мы должны делать, а вы", — добавил мэр.Он уточнил, что за год Москва потеряла половину всех туристов, что стало главной проблемой для предприятий сферы услуг."Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть — в поликлиниках прививают, в парках прививают, скажите, где еще сделать?" — добавил Собянин.На встрече предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер, мэр также согласился с этим предложением.На днях Собянин отмечал, что доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе. По состоянию на 18 мая, отметил мэр, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.

https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734310011.html

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733147163.html

россия

москва

ссср

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, ссср