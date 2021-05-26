https://ria.ru/20210526/sobyanin-1734321359.html
Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19
Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
Собянин призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ и обсудил с ними меры по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:33
2021-05-26T19:33
2021-05-26T21:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ и обсудил с ними меры по борьбе с COVID-19.Он подчеркнул, что это часть социальной ответственности предпринимателей, от этого зависит состояние бизнеса.Собянин напомнил, что вакцинация в России добровольная, но, несмотря на это, нужно продвигать ее необходимость.В свою очередь один из бизнесменов отметил, что изучает возможность выдавать премии привитым сотрудникам."Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди придут с прививками. Но это не мы должны делать, а вы", — добавил мэр.Он уточнил, что за год Москва потеряла половину всех туристов, что стало главной проблемой для предприятий сферы услуг."Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть — в поликлиниках прививают, в парках прививают, скажите, где еще сделать?" — добавил Собянин.На встрече предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер, мэр также согласился с этим предложением.На днях Собянин отмечал, что доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе. По состоянию на 18 мая, отметил мэр, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734310011.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, ссср
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
встретился со столичными предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ и обсудил с ними меры по борьбе с COVID-19.
"Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и СССР испытания вакцины. <...> Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, полтора миллиона в Москве уже привились. Ни одного случая тяжелых последствий. Эффективность очень высокая, из них заболело незначительно, несколько сотен человек из полутора миллионов", — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что это часть социальной ответственности предпринимателей, от этого зависит состояние бизнеса.
Собянин напомнил, что вакцинация в России
добровольная, но, несмотря на это, нужно продвигать ее необходимость.
В свою очередь один из бизнесменов отметил, что изучает возможность выдавать премии привитым сотрудникам.
"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди придут с прививками. Но это не мы должны делать, а вы", — добавил мэр.
Он уточнил, что за год Москва
потеряла половину всех туристов, что стало главной проблемой для предприятий сферы услуг.
"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть — в поликлиниках прививают, в парках прививают, скажите, где еще сделать?" — добавил Собянин.
На встрече предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер, мэр также согласился с этим предложением.
На днях Собянин отмечал, что доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе. По состоянию на 18 мая, отметил мэр, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.