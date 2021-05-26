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Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны
Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны - РИА Новости, 26.05.2021
Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:06
2021-05-26T16:06
2021-05-26T21:23
распространение коронавируса
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сергей собянин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ."Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", — сказал мэр.Он отметил, что за год Москва потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита."Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — считает Собянин.Предприниматели, со своей стороны, предложили снизить контрольно-надзорную деятельность: не сразу штрафовать, а сперва проводить профилактику, выписывать предупреждение и только затем штраф. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.Кроме того, предприниматели выдвинули идею проинспектировать антиковидные меры. Собянин назвал ее очень хорошей и предложил провести ревизию вместе с департаментом предпринимательства.На днях мэр отметил, что столица достойно справилась с пандемией, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, чем многие крупные города мира. Тем не менее, по его словам, доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, хотя вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках, и во всех удобных местах. По состоянию на 18 мая, отметил Собянин, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
предложил создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.
"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", — сказал мэр.
Он отметил, что за год Москва
потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.
"Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — считает Собянин.
Предприниматели, со своей стороны, предложили снизить контрольно-надзорную деятельность: не сразу штрафовать, а сперва проводить профилактику, выписывать предупреждение и только затем штраф. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели выдвинули идею проинспектировать антиковидные меры. Собянин назвал ее очень хорошей и предложил провести ревизию вместе с департаментом предпринимательства.
На днях мэр отметил, что столица достойно справилась с пандемией, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, чем многие крупные города мира. Тем не менее, по его словам, доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, хотя вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках, и во всех удобных местах. По состоянию на 18 мая, отметил Собянин, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.