https://ria.ru/20210526/sobyanin-1734187791.html

Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны

Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны - РИА Новости, 26.05.2021

Собянин предложил создать в ресторанах Москвы "свободные от COVID" зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:06

2021-05-26T16:06

2021-05-26T21:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730143393_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_bebd3067b02c11c20b850688dbdf4056.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса". Об этом он заявил на встрече с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ."Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", — сказал мэр.Он отметил, что за год Москва потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита."Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", — считает Собянин.Предприниматели, со своей стороны, предложили снизить контрольно-надзорную деятельность: не сразу штрафовать, а сперва проводить профилактику, выписывать предупреждение и только затем штраф. Собянин пообещал обсудить это с профильными ведомствами.Кроме того, предприниматели выдвинули идею проинспектировать антиковидные меры. Собянин назвал ее очень хорошей и предложил провести ревизию вместе с департаментом предпринимательства.На днях мэр отметил, что столица достойно справилась с пандемией, а в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений даже лучше, чем многие крупные города мира. Тем не менее, по его словам, доля привившихся от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, хотя вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках, и во всех удобных местах. По состоянию на 18 мая, отметил Собянин, первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек, еще 1,3 миллиона сделали и вторую прививку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/rossiya-1731595321.html

https://ria.ru/20210524/privika-1733619111.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество