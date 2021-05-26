https://ria.ru/20210526/sobol-1734301490.html

Прокуратура утвердила обвинение по делу Соболь

Прокуратура утвердила обвинение по делу Соболь - РИА Новости, 26.05.2021

Прокуратура утвердила обвинение по делу Соболь

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, обвиняемых в нарушении санитарных норм на... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:42

2021-05-26T17:42

2021-05-26T17:42

людмила штейн (депутат)

альянс врачей

россия

любовь соболь

константин янкаускас

олег навальный

pussy riot

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, обвиняемых в нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях, сообщил РИА Новости адвокат последнего Сергей Тельнов."Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех фигурантов, дело которых было выделено в отдельное производство. Дело направлено в Тверской суд Москвы, скоро будет известна дата его рассмотрения", - сказал адвокат.Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила штейн (депутат), альянс врачей, россия, любовь соболь, константин янкаускас, олег навальный, pussy riot, москва, происшествия