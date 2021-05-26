Прокуратура утвердила обвинение по делу Соболь
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, обвиняемых в нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях, сообщил РИА Новости адвокат последнего Сергей Тельнов.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех фигурантов, дело которых было выделено в отдельное производство. Дело направлено в Тверской суд Москвы, скоро будет известна дата его рассмотрения", - сказал адвокат.
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Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
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Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента