https://ria.ru/20210526/skafandr-1734332988.html

Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС

Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС - РИА Новости, 26.05.2021

Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС

Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:25

2021-05-26T21:25

2021-05-26T21:25

акихико хосиде

тома песке

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Я закончил ремонт", - сказал Дубров специалисту в подмосковном Центре управления полетами.Согласно плану, он загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой и убедился, что утечки воды из него больше нет.Ранее стало известно, что космонавт Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре "Орлан-МКС" при проверке перед выходом, что вызвало утечку воды из него. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и установить оборудование экспериментов "Тест" и "Выносливость".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

https://ria.ru/20210520/kosmos-1733098241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акихико хосиде, тома песке, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука