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Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС
Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС - РИА Новости, 26.05.2021
Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС
Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:25
2021-05-26T21:25
акихико хосиде
тома песке
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Я закончил ремонт", - сказал Дубров специалисту в подмосковном Центре управления полетами.Согласно плану, он загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой и убедился, что утечки воды из него больше нет.Ранее стало известно, что космонавт Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре "Орлан-МКС" при проверке перед выходом, что вызвало утечку воды из него. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и установить оборудование экспериментов "Тест" и "Выносливость".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html
https://ria.ru/20210520/kosmos-1733098241.html
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акихико хосиде, тома песке, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российский космонавт отремонтировал скафандр на МКС

21:25 26.05.2021
 
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров отремонтировал российский скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Я закончил ремонт", - сказал Дубров специалисту в подмосковном Центре управления полетами.
Согласно плану, он загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой и убедился, что утечки воды из него больше нет.
Ранее стало известно, что космонавт Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре "Орлан-МКС" при проверке перед выходом, что вызвало утечку воды из него. Позже в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.
Магнитное поле Земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:07
На МКС рассказали, какая технология скоро придет из космоса на Землю
Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и установить оборудование экспериментов "Тест" и "Выносливость".
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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20 мая, 11:58Наука
Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа
 
Акихико ХосидеТома ПескеОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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