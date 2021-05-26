https://ria.ru/20210526/siriya-1734310823.html

Выборы президента Сирии продлили на пять часов

Выборы президента Сирии продлили на пять часов - РИА Новости, 26.05.2021

Выборы президента Сирии продлили на пять часов

Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:23

2021-05-26T18:23

2021-05-26T18:23

дмитрий саблин

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733942990_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_f467bba431217f2d30bf1d92aa866621.jpg

ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета.Голосование состоялось во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тысяч участков. Жители захваченных террористами городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке, по решению высшего судебного избирательного комитета, могли голосовать по месту своего временного проживания.Глава пресс-службы народного совета Наджи Убейд рассказал РИА Новости, что к 17.00 на многих участках урны для голосования были полностью заполнены, в связи с чем высшая избирательная комиссия направила в срочном порядки дополнительные урны.Наблюдатели из числа парламентской делегации РФ во главе с Дмитрием Саблиным рассказали РИА Новости, что по их оценкам выборы проходят в рамках всех международных норм и высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, поражает и превосходит все ожидания.Во всех провинциях, согласно официальным данным сирийской стороны, выборы проходят без происшествий.

https://ria.ru/20210526/siriya-1733957979.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий саблин, сирия, в мире