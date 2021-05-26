https://ria.ru/20210526/siriya-1734310823.html
Выборы президента Сирии продлили на пять часов
Выборы президента Сирии продлили на пять часов - РИА Новости, 26.05.2021
Выборы президента Сирии продлили на пять часов
Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:23
2021-05-26T18:23
2021-05-26T18:23
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сирия
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ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента Сирии продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета.Голосование состоялось во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тысяч участков. Жители захваченных террористами городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке, по решению высшего судебного избирательного комитета, могли голосовать по месту своего временного проживания.Глава пресс-службы народного совета Наджи Убейд рассказал РИА Новости, что к 17.00 на многих участках урны для голосования были полностью заполнены, в связи с чем высшая избирательная комиссия направила в срочном порядки дополнительные урны.Наблюдатели из числа парламентской делегации РФ во главе с Дмитрием Саблиным рассказали РИА Новости, что по их оценкам выборы проходят в рамках всех международных норм и высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, поражает и превосходит все ожидания.Во всех провинциях, согласно официальным данным сирийской стороны, выборы проходят без происшествий.
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дмитрий саблин, сирия, в мире
ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Выборы президента Сирии
продлены до полуночи в связи с высокой явкой избирателей, сообщается в заявлении высшего судебного избирательного комитета.
"Комитет принял решение продлить время выборов до 12.00 в связи с высокой явкой избирателей", - написано в заявлении.
Голосование состоялось во всех провинциях страны. На протяжении дня работало более 12 тысяч участков. Жители захваченных террористами городов в провинции Идлиб и курдскими вооруженными формированиями в Ракке, по решению высшего судебного избирательного комитета, могли голосовать по месту своего временного проживания.
Глава пресс-службы народного совета Наджи Убейд рассказал РИА Новости, что к 17.00 на многих участках урны для голосования были полностью заполнены, в связи с чем высшая избирательная комиссия направила в срочном порядки дополнительные урны.
Наблюдатели из числа парламентской делегации РФ во главе с Дмитрием Саблиным
рассказали РИА Новости, что по их оценкам выборы проходят в рамках всех международных норм и высокий уровень явки, который наблюдается с утра и до вечера, поражает и превосходит все ожидания.
Во всех провинциях, согласно официальным данным сирийской стороны, выборы проходят без происшествий.