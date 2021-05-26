https://ria.ru/20210526/siriya-1733957979.html

Российский наблюдатель посоветовал США научиться у Сирии проводить выборы

Российский наблюдатель посоветовал США научиться у Сирии проводить выборы - РИА Новости, 26.05.2021

Российский наблюдатель посоветовал США научиться у Сирии проводить выборы

Президентские выборы в Сирии организованы в рамках всех демократических норм и проходят с удивительными особенностями, США могли бы на сирийском примере... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:33

2021-05-26T12:33

2021-05-26T12:58

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дмитрий саблин

сирия

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ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости. Президентские выборы в Сирии организованы в рамках всех демократических норм и проходят с удивительными особенностями, США могли бы на сирийском примере проводить выборы у себя, заявил РИА Новости глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.В Сирии 26 мая проходят президентские выборы. По сообщениям местных СМИ высокая явка наблюдается во всех сирийских провинциях, всего открыто более 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 19.00 вечера.По словам депутата, наблюдатели были удивлены организованностью процесса, начиная от проверки документов до использования нескольких уровней защиты от попыток повторного голосования при учете того, что гражданам разрешается голосовать либо по месту проживания, либо на месте работы."Что еще больше меня поразило, что некоторые люди голосуют кровью, прокалывая свои пальцы. Правда потом ручкой галочку дорисовывают, чтобы бюллетень засчитали. Можно обманывать по-разному, можно заставить людей кричать, но их взгляды не обманешь", - добавил Саблин.Глава российской делегации отметил, что многие сирийские граждане в общении с наблюдателями объясняли свое решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только начинает восстанавливаться после многолетней войны."И я точно могу сказать, что право голосовать и жить - это право народа, и никто не в праве вмешиваться. Вот это наши западные партнеры должны понимать, и, если бы они были с нами здесь, они тоже были бы поражены", - подчеркнул Саблин.

https://ria.ru/20210526/siriya-1733928136.html

https://ria.ru/20210526/vybory-1733699858.html

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россия, дмитрий саблин, сирия, сша, политика