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У избирательного участка в Сирии прогремел взрыв
У избирательного участка в Сирии прогремел взрыв - РИА Новости, 26.05.2021
У избирательного участка в Сирии прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день президентских выборов, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:56
2021-05-26T12:12
сирия
происшествия
в мире
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ДАМАСК, 26 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день президентских выборов, сообщил РИА Новости местный источник.Он отметил, что "взрыв произошел рядом с избирательным участком".Пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день выборов, нет, взрыв устроен, чтобы помешать голосованию, также сообщил РИА Новости местный источник."Пострадавших в результате взрыва рядом с избирательным участком нет", - сообщил источник.Президентские выборы в Сирии стартовали в 7.00 по местному времени (совпадает с московским). По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Сирийский граждане смогут отдать голос за своего кандидата до 19.00 вечера. При необходимости выборы будут продлены на пять часов. Согласно данным МВД, право выбора имеют более 18 миллионов сирийских граждан в стране и за ее пределами, не считая тех, кто находится на территориях, захваченных террористами.Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции ("Демократический оппозиционный фронт") Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии Арабского социалистического Возрождения (БААС) Башар Хафиз Асад.На президентских выборах в 2014 году Асад одержал победу, набрав более 88% голосов. Нынешний сирийский лидер находится у власти с 2000 года.
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сирия, происшествия, в мире

У избирательного участка в Сирии прогремел взрыв

10:56 26.05.2021 (обновлено: 12:12 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник митинга в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дараа. 26 мая в Сирии пройдут президентские выборы
Участник митинга в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дараа. 26 мая в Сирии пройдут президентские выборы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 26 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день президентских выборов, сообщил РИА Новости местный источник.
"Взрыв прогремел в Дераа на площади 16 октября", - сообщил источник.
Он отметил, что "взрыв произошел рядом с избирательным участком".
Пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день выборов, нет, взрыв устроен, чтобы помешать голосованию, также сообщил РИА Новости местный источник.
"Пострадавших в результате взрыва рядом с избирательным участком нет", - сообщил источник.
"Взрывное устройство было заложено с целью запугать избирателей, чтобы они не собирались голосовать и ушли от участка", - сообщил источник.
Президентские выборы в Сирии стартовали в 7.00 по местному времени (совпадает с московским). По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Сирийский граждане смогут отдать голос за своего кандидата до 19.00 вечера. При необходимости выборы будут продлены на пять часов. Согласно данным МВД, право выбора имеют более 18 миллионов сирийских граждан в стране и за ее пределами, не считая тех, кто находится на территориях, захваченных террористами.
Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции ("Демократический оппозиционный фронт") Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии Арабского социалистического Возрождения (БААС) Башар Хафиз Асад.
На президентских выборах в 2014 году Асад одержал победу, набрав более 88% голосов. Нынешний сирийский лидер находится у власти с 2000 года.
Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 10:21
Президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства
 
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