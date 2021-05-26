https://ria.ru/20210526/siriya-1733916734.html

В Сирии начались президентские выборы

В Сирии начались президентские выборы - РИА Новости, 26.05.2021

В Сирии начались президентские выборы

Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T08:24

2021-05-26T08:24

2021-05-26T12:59

башар асад

дмитрий саблин

сирия

в мире

политика

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ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков.Участки будут открыты до 19:00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. За выборами на протяжении всего дня смогут следить журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.Глава высшей судебной избирательной комиссии Самер Змейрик ранее рассказал РИА Новости, что жители захваченной террористами провинции Идлиб и контролируемой курдами провинции Ракка смогут проголосовать в местах своего временного проживания. При этом в освобожденной части провинции Идлиб в координации с губернатором и районной избирательной комиссией будут оборудованы два избирательных участка.Глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин заявил агентству, что страны Запада должны признать право сирийского народа на самоопределение и выбор будущего президента и отказаться от односторонних санкций.Глава американской делегации из Миннеаполиса Вайт Миллер в свою очередь отметил РИА Новости, что присутствие международных наблюдателей на президентских выборах в Сирии необходимо для получения реальной картины происходящего и является важным для борьбы с информационным искажением реальности со стороны Запада.Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил РИА Новости, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.

https://ria.ru/20210525/vybory-1733905371.html

https://ria.ru/20210525/vybory-1733680270.html

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Кадры с участков голосования в Дамаске В Сирии проходят президентские выборы. 2021-05-26T08:24 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, дмитрий саблин, сирия, в мире, политика