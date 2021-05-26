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В Сирии начались президентские выборы
В Сирии начались президентские выборы - РИА Новости, 26.05.2021
В Сирии начались президентские выборы
Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:24
2021-05-26T12:59
башар асад
дмитрий саблин
сирия
в мире
политика
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ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков.Участки будут открыты до 19:00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. За выборами на протяжении всего дня смогут следить журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.Глава высшей судебной избирательной комиссии Самер Змейрик ранее рассказал РИА Новости, что жители захваченной террористами провинции Идлиб и контролируемой курдами провинции Ракка смогут проголосовать в местах своего временного проживания. При этом в освобожденной части провинции Идлиб в координации с губернатором и районной избирательной комиссией будут оборудованы два избирательных участка.Глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин заявил агентству, что страны Запада должны признать право сирийского народа на самоопределение и выбор будущего президента и отказаться от односторонних санкций.Глава американской делегации из Миннеаполиса Вайт Миллер в свою очередь отметил РИА Новости, что присутствие международных наблюдателей на президентских выборах в Сирии необходимо для получения реальной картины происходящего и является важным для борьбы с информационным искажением реальности со стороны Запада.Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил РИА Новости, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.
https://ria.ru/20210525/vybory-1733905371.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с участков голосования в Дамаске
В Сирии проходят президентские выборы.
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башар асад, дмитрий саблин, сирия, в мире, политика

В Сирии начались президентские выборы

08:24 26.05.2021 (обновлено: 12:59 26.05.2021)
 
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ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков.
Участки будут открыты до 19:00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. За выборами на протяжении всего дня смогут следить журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.
Президентские выборы в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

Люди возле одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© REUTERS / SANA

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

Асма Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходят на выборы президента Сирии
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

Мужчина сдает отпечатки пальцев для принятия участия в голосовании на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

Люди голосуют на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

Мужчина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

Делегация российских парламентариев на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
Глава высшей судебной избирательной комиссии Самер Змейрик ранее рассказал РИА Новости, что жители захваченной террористами провинции Идлиб и контролируемой курдами провинции Ракка смогут проголосовать в местах своего временного проживания. При этом в освобожденной части провинции Идлиб в координации с губернатором и районной избирательной комиссией будут оборудованы два избирательных участка.
Досрочное голосование перед президентскими выборами 26 мая в посольстве Сирии, Ливан - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 23:31
Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
Глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин заявил агентству, что страны Запада должны признать право сирийского народа на самоопределение и выбор будущего президента и отказаться от односторонних санкций.
Глава американской делегации из Миннеаполиса Вайт Миллер в свою очередь отметил РИА Новости, что присутствие международных наблюдателей на президентских выборах в Сирии необходимо для получения реальной картины происходящего и является важным для борьбы с информационным искажением реальности со стороны Запада.
Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил РИА Новости, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.
Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 11:00
Владимир Чуров: выборы президента Сирии организованы в сложной обстановке
 
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