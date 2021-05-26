https://ria.ru/20210526/signal-1734313393.html

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии

Сообщения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии в Афины, Вильнюс и Минск, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его словам... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:42

2021-05-26T18:42

2021-05-26T18:42

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

telegram (приложение)

александр лукашенко

мид белоруссии

минск

белоруссия

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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Сообщения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии в Афины, Вильнюс и Минск, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его словам приводит Sputnik Беларусь.Экипаж лайнера оперативно получил информацию. Иначе, по словам главы страны, быть и не могло: в это время воздушное судно пересекло границу Белоруссии и находилось в воздушном пространстве республики.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали гражданку России Софию Сапегу.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.Минск в ответ заявил, что сообщение о минировании поступило на электронную почту белорусского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Кроме того, Минск готов предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210526/samolet-1733989715.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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