Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/signal-1734313393.html
Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии
Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии
Сообщения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии в Афины, Вильнюс и Минск, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его словам... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:42
2021-05-26T18:42
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
telegram (приложение)
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ff4c790b760bf9668f4380f9efb58491.jpg
МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Сообщения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии в Афины, Вильнюс и Минск, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его словам приводит Sputnik Беларусь.Экипаж лайнера оперативно получил информацию. Иначе, по словам главы страны, быть и не могло: в это время воздушное судно пересекло границу Белоруссии и находилось в воздушном пространстве республики.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали гражданку России Софию Сапегу.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.Минск в ответ заявил, что сообщение о минировании поступило на электронную почту белорусского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Кроме того, Минск готов предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210526/samolet-1733989715.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
минск
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_4ea723fb65cfda575d2a6eae0ec0bddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, telegram (приложение), александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета Ryanair поступил из Швейцарии

18:42 26.05.2021
 
© REUTERS / HandoutСамолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Handout
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая — РИА Новости. Сообщения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии в Афины, Вильнюс и Минск, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его словам приводит Sputnik Беларусь.
"Это не только в наш аэропорт, а одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам", — объяснил он.
Экипаж лайнера оперативно получил информацию. Иначе, по словам главы страны, быть и не могло: в это время воздушное судно пересекло границу Белоруссии и находилось в воздушном пространстве республики.
Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали гражданку России Софию Сапегу.
Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
14:57
Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.
Минск в ответ заявил, что сообщение о минировании поступило на электронную почту белорусского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.
Кроме того, Минск готов предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
Лента новостейМолния