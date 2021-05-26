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Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России
Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России - РИА Новости, 26.05.2021
Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:27
2021-05-26T13:48
россия
чемпионат мира по хоккею
мария захарова
виталий милонов
госдума рф
латвия
рига
спорт
политика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента с российским флагом на чемпионате мира по хоккею.Милонов призвал показать всем, что русофобия не пройдет, а "большие братья", в частности Польша, не помогут. "Иначе не будем ввозить ни одной шпротины", — заключил он, призвав называть страну Латвийской ССР, пока "не снимут флаг".Накануне власти Риги сняли российский триколор, вывешенный на площади в центре города вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это попыткой Латвии закрепиться в числе недружественных государств. По ее словам, ссылки на решение международных спортивных структур, запретивших российским спортсменам выступать под национальным флагом, откровенно жалки: эти ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.
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россия, чемпионат мира по хоккею, мария захарова, виталий милонов, госдума рф, латвия, рига, спорт, политика

Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России

11:27 26.05.2021 (обновлено: 13:48 26.05.2021)
 
© Sputnik / Сергей МелконовШпроты "Рижское золото"
Шпроты Рижское золото - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента с российским флагом на чемпионате мира по хоккею.

"Мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, надо будет разорвать с ними отношения", — сказал парламентарий.

Милонов призвал показать всем, что русофобия не пройдет, а "большие братья", в частности Польша, не помогут. "Иначе не будем ввозить ни одной шпротины", — заключил он, призвав называть страну Латвийской ССР, пока "не снимут флаг".
Накануне власти Риги сняли российский триколор, вывешенный на площади в центре города вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это попыткой Латвии закрепиться в числе недружественных государств. По ее словам, ссылки на решение международных спортивных структур, запретивших российским спортсменам выступать под национальным флагом, откровенно жалки: эти ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.
Флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею 2021 в Риге - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 15:52Авторы
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РоссияЧемпионат мира по хоккеюМария ЗахароваВиталий МилоновГосдума РФЛатвияРигаСпортПолитика
 
 
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