Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России
11:27 26.05.2021 (обновлено: 13:48 26.05.2021)
© Sputnik / Сергей МелконовШпроты "Рижское золото"
© Sputnik / Сергей Мелконов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента с российским флагом на чемпионате мира по хоккею.
"Мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, надо будет разорвать с ними отношения", — сказал парламентарий.
Милонов призвал показать всем, что русофобия не пройдет, а "большие братья", в частности Польша, не помогут. "Иначе не будем ввозить ни одной шпротины", — заключил он, призвав называть страну Латвийской ССР, пока "не снимут флаг".
Накануне власти Риги сняли российский триколор, вывешенный на площади в центре города вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это попыткой Латвии закрепиться в числе недружественных государств. По ее словам, ссылки на решение международных спортивных структур, запретивших российским спортсменам выступать под национальным флагом, откровенно жалки: эти ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.