https://ria.ru/20210526/shproty-1733940076.html

Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России

Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России - РИА Новости, 26.05.2021

Милонов призвал запретить рижские шпроты в ответ на замену флага России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:27

2021-05-26T11:27

2021-05-26T13:48

россия

чемпионат мира по хоккею

мария захарова

виталий милонов

госдума рф

латвия

рига

спорт

политика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот оттуда. Своим мнением он поделился со Sport24 после инцидента с российским флагом на чемпионате мира по хоккею.Милонов призвал показать всем, что русофобия не пройдет, а "большие братья", в частности Польша, не помогут. "Иначе не будем ввозить ни одной шпротины", — заключил он, призвав называть страну Латвийской ССР, пока "не снимут флаг".Накануне власти Риги сняли российский триколор, вывешенный на площади в центре города вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею, и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это попыткой Латвии закрепиться в числе недружественных государств. По ее словам, ссылки на решение международных спортивных структур, запретивших российским спортсменам выступать под национальным флагом, откровенно жалки: эти ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/khokkey-1733840880.html

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россия, чемпионат мира по хоккею, мария захарова, виталий милонов, госдума рф, латвия, рига, спорт, политика