В Тверской области дан старт новому инвестпроекту "Шелл"
14:21 26.05.2021 (обновлено: 15:23 26.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония начала работ по расширению производства смазочных материалов на заводе "Шелл" в Торжке
ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. В Торжке Тверской области в среду стартовал новый этап реализации инвестиционного проекта компании "Шелл" по производству смазочных материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Завод "Шелл" в Торжке был введен в эксплуатацию в октябре 2012 года, сегодня там производится более 80 процентов смазочных материалов под маркой "Шелл", реализуемых на российском рынке. Завод выпускает широкую линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ цехе завода по производству смазочных материалов "Шелл" в Торжке
В цехе завода по производству смазочных материалов "Шелл" в Торжке
Новый инвестпроект предусматривает увеличение производственных мощностей завода с 200 до 300 миллионов литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствованы объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году.
Проект также предполагает создание научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа – там будут готовить специалистов для нового производства.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя и Генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев на церемонии начала работ по расширению производства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев на церемонии начала работ по расширению производства
"Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания "Шелл" вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики", - сказад на церемонии старта работ губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба напоминает, что за последние пять лет в Тверской области реализованы 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 миллиардов рублей, созданы 7,5 тысячи рабочих мест.