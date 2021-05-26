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В Тверской области дан старт новому инвестпроекту "Шелл"

В Тверской области дан старт новому инвестпроекту "Шелл" - РИА Новости, 26.05.2021

В Тверской области дан старт новому инвестпроекту "Шелл"

В Торжке Тверской области в среду стартовал новый этап реализации инвестиционного проекта компании "Шелл" по производству смазочных материалов, сообщает... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:21

2021-05-26T14:21

2021-05-26T15:23

тверская область

игорь руденя

тверская область

торжок

технологии

экономика

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ТВЕРЬ, 26 мая – РИА Новости. В Торжке Тверской области в среду стартовал новый этап реализации инвестиционного проекта компании "Шелл" по производству смазочных материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Завод "Шелл" в Торжке был введен в эксплуатацию в октябре 2012 года, сегодня там производится более 80 процентов смазочных материалов под маркой "Шелл", реализуемых на российском рынке. Завод выпускает широкую линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла. Новый инвестпроект предусматривает увеличение производственных мощностей завода с 200 до 300 миллионов литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствованы объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году. Проект также предполагает создание научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа – там будут готовить специалистов для нового производства.Пресс-служба напоминает, что за последние пять лет в Тверской области реализованы 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 миллиардов рублей, созданы 7,5 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html

тверская область

торжок

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игорь руденя, тверская область, торжок, технологии, экономика