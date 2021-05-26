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Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли
Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли - РИА Новости, 26.05.2021
Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли
Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:22
2021-05-26T11:22
2021-05-26T11:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
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светлана ходченкова
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщили РИА Новости в компании.Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока не разглашаются.Автором сценария является Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия". Сериал "Анна К" будет доступен на платформе Netflix по всему миру.Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки. Дату релиза объявят позднее, бюджет проекта не компания не раскрывает.Режиссерами сериала выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production. Федорович, Никишов и Кантор также значатся в числе продюсеров проекта наряду с Сергеем Корнихиным (студия "Друг Друга").
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, светлана ходченкова
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщили РИА Новости в компании.
Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока не разглашаются.
"Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи", - говорится в сообщении.
Автором сценария является Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия". Сериал "Анна К" будет доступен на платформе Netflix по всему миру.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки. Дату релиза объявят позднее, бюджет проекта не компания не раскрывает.
Режиссерами сериала выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production. Федорович, Никишов и Кантор также значатся в числе продюсеров проекта наряду с Сергеем Корнихиным (студия "Друг Друга").