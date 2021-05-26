https://ria.ru/20210526/serial-1733922947.html

Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли

Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли - РИА Новости, 26.05.2021

Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли

Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:22

2021-05-26T11:22

2021-05-26T11:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

светлана ходченкова

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщили РИА Новости в компании.Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова, имена остальных актеров пока не разглашаются.Автором сценария является Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия". Сериал "Анна К" будет доступен на платформе Netflix по всему миру.Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, впоследствии сериал будет дублирован на другие языки. Дату релиза объявят позднее, бюджет проекта не компания не раскрывает.Режиссерами сериала выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production. Федорович, Никишов и Кантор также значатся в числе продюсеров проекта наряду с Сергеем Корнихиным (студия "Друг Друга").

https://ria.ru/20210513/kino-1731996349.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, светлана ходченкова